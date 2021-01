Asia Argento, Rob Cohen replica alle accuse di stupro: "Quando lavoravamo insieme...", pazzesco

25 gennaio 2021 a

Dopo la denuncia di stupro lanciata da Asia Argento contro Rob Cohen, è arrivata la risposta del regista. La figlia di Dario Argento, infatti, ha raccontato sia al Corriere della Sera che a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, di essere stata violentata da Cohen. L'attrice, in particolare, ha spiegato di essere stata drogata di Ghb, la sostanza stupefacente dello stupro, nel periodo in cui girava il film XXX del 2002. Poi ha aggiunto di essersi svegliata la mattina dopo a letto nuda priva di sensi. Asia Argento ha rivelato che è riuscita a riprendersi dopo l'accaduto solo grazie a un amico e che non ha denunciato subito l'abuso perché all'epoca non aveva capito bene cosa fosse realmente accaduto. "Cohen nega categoricamente l’accusa di aggressione di Asia Argento contro di lui - ha fatto sapere il portavoce del regista -. Quando hanno lavorato insieme, avevano un ottimo rapporto di lavoro e il signor Cohen la considerava un’amica, quindi questa affermazione risalente al 2002 è sconcertante. Soprattutto considerando ciò che è stato riferito di lei negli ultimi anni”.

"Strappata via da un incidente". Asia Argento e il dolore per la morte della sorella

