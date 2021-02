L'Aria Che Tira, Peter Gomez contro il governo: "Assistiamo a uno sc***fo. Il programma? Una p***a colossale"

02 febbraio 2021 a

Peter Gomez impietoso. Quando si tratta di crisi di governo il direttore del Fattoquotidiano.it non ci va per il sottile. "Gli italiani hanno visto lo schifo a cui stiamo assistendo - dice ai microfoni dell'Aria Che Tira su quello che lui definisce 'mercanteggiamento' - il programma è una palla colossale. In una situazione del genere la cosa più sana è andare a elezioni e dare la parola al popolo sovrano". Dito puntato anche contro il nemico del premier, l'uomo che ha aperto la crisi: Matteo Renzi. "Quando si fa uno strappo di questo tipo - prosegue - si esce vincenti quando si hanno ministri di maggior peso e se poi si riesce a far fuori quello che lui considera l'arcinemico".

Eppure qualcosa non torna. "Renzi aveva la possibilità di avere ministri di maggior peso già ieri e di far vedere che ne era uscito vincente" dal braccio di ferro. Ora invece è difficile che il leader di Italia Viva riesca a ottenere la testa di Giuseppe Conte come invece vorrebbe. Da qui l'unica via di fuga: "Il voto". Lo stesso Gomez, sempre nel salotto di Myrta Merlino su La7, si era reso protagonista di una lite con Luciano Nobili. "Abbiamo capito perché volete far cadere l'esecutivo, per le poltrone", aveva tuonato il direttore del Fattoquotidiano.it.

ancora: "Le poltrone, avete sentito tutti". Non era d'accordo il deputato di Italia Viva che in collegamento con la Merlino aveva replicato: "Non è vero, ma chi è l'interlocutore? È Gomez? Allora si deve vergognare della prima pagina de Il Fatto Quotidiano di oggi, vilipendio contro Elena Bonetti e Teresa Bellanova. È inaccettabile che ancora una volta si colpiscano delle donne". Insomma, l'ennesimo botta e risposta che dimostra il dente avvelenatissimo di Gomez. Da tempo critico contro chi ha minato la tenuta di Conte a Palazzo Chigi.

