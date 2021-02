Maria Giovanna Maglie, "Conte a casa? Che sollievo": ma attacca Mattarella, "discorso pericoloso"

02 febbraio 2021 a

“A me che Giuseppe Conte vada a casa procura un grande sollievo. Però il discordo di questa sera del presidente della Repubblica è pericoloso”. Maria Giovanna Maglie non ha paura di esprimere un parere controverso, dato che Sergio Mattarella è stato esaltato a reti unificate per essersi assunto la responsabilità di varare un governo di “alto profilo”, convocando Mario Draghi per le 12 di domani, mercoledì 3 febbraio. Il capo dello Stato ha dichiarato di aver preso in considerazione la strada delle elezioni anticipate, definite “esercizio di democrazia”, ma ha anche spiegato perché non è il caso di percorrerla.

“Un lungo periodo di campagna elettorale e la riduzione dell’attività di governo coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell’Italia”, ha dichiarato Mattarella che ha poi aggiunto: “Sotto il profilo sanitario i prossimi mesi saranno decisivi per sconfiggere il virus o o rischiare di esserne travolti, richiedono un governo nella pienezza delle sue funzioni. Nei paesi in cui si è votato perché scaduto il mandato si è verificato un grave aumento dei contagi. Quindi è doveroso rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento affinché diano la fiducia a un governo di alto profilo. Conto di conferire un incarico al più presto”.

La Maglie ha replicato spiegando perché a suo dire quello di Mattarella è stato un discorso pericoloso: “Dimentica disinvoltamente che il presidente della Repubblica è il custode della Costituzione. Vedasi l’articolo 1”. Lo stesso citato da Matteo Salvini: “L’Italia è un Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al Popolo”. Però forse anche all’interno del centrodestra è meglio un governo Draghi piuttosto che un Conte ter con nessuna possibilità di incidere o anche solo di dialogare.

