L'aria che tira, "tu che sei un esperto". Il leghista Bitonci ammutolisce a tempo di record David Parenzo

"Il sovranismo è morto?". "L'interesse nazionale non è morto". Massimo Bitonci, leghista ex sottosegretario all'Economia e sindaco di Padova, risponde così alla provocazione di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. "Quando si va in Europa e si battono i pugni sul tavolo e si dice che alcune cose non vanno bene, non significa essere anti-europeisti. La gestione dell'immigrazione a livello europeo è stata gestita bene o gestita male?".

David Parenzo, in collegamento, sfotte: "Sono eccitato e positivamente stupito. Fino a qualche giorno fa Matteo Salvini diceva di Draghi: 'Mi dispiace che ci sia un italiano complice di una Unione europea che vuole massacrare gli italiani. Non saranno tre banchieri e tre massoni a massacrare gli italiani". Bitonci sorride, poi risponde pan per focaccia: "Parenzo, tu che sei un esperto, i conti li faremo alla fine". E Parenzo è costretto a rinculare: "Il pragmatismo della Lega a me fa solo che piacere, avete capito che c'era uno spazio nuovo per ricollocarvi e avete colto l'opportunità".

"Su una cosa non sono d'accordo - conclude il conduttore della Zanzara su Radio 24 -, l'analisi che fate su Giorgia Meloni. Mi divide tutto da lei, ma c'è lucida follia nella sua scelta. Avere un partito all'opposizione in grado di canalizzare quest'umore che comunque c'è, è funzionale".

