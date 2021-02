Diletta Leotta, colpo pazzesco: banditi in casa, quanto le rubano. Uno choc: tutta colpa di questa foto...

11 febbraio 2021 a

a

a

Un bottino ingente, pesantissimo: 150mila euro tra gioielli, orologi e abbigliamento. Questo il "conteggio" di quanto è stato rubato a casa di Diletta Leotta. Per il furto è stata arrestata dalla polizia di Milano una banda di ladri (in totale tre i fermi) che negli ultimi mesi ha messo a segno diversi colpi eccellenti, tra i quali quello al terzino dell'Inter, Achraf Hakimi, e alla influencer Eleonora Incardona. Almeno questo è quanto starebbe emergendo dalle immagini che stanno ripercorrendo a ritroso gli spostamenti degli esponenti della gang.

Valanga di insulti contro Can Yaman, tutta "colpa" di Diletta Leotta: la reazione rabbiosa e il gesto estremo del turco

E il Corriere della Sera rivela dei particolari inquietanti relativi al furto che ha colpito Diletta Leotta, e non solo. Particolari che devono mettere in guardia circa come si utilizzano i social network. "Studiavano i movimenti delle loro vittime attraverso i profili Instagram - si legge sul quotidiano di via Solferino -. Grazie alle immagini postate a ritmo continuo in Rete riuscivano a ricostruire, giorno per giorno, zona, stabile, piano, tipologia di finestre e perfino la planimetria dell'appartamento. Poi andavano a colpo sicuro, con un palo che pedinava i proprietari all'uscita da casa e dava il via libera ai complici", spiega il Corriere della Sera. Insomma, colpi pianificati alla perfezione sfruttando i dettagli di vita privata condivisi dalla Leotta e dalle loro altre vittime sui social.

Diletta Leotta, questa "cosina" per Can Yaman? Foto (e regalo) clamorosi, gossip fuori controllo

Per inciso, il furto che ha colpito la giornalista di Dazn risale ai primi giorni di novembre. E gli investigatori della Squadra Mobile, diretti da Marco Calì, sono risaliti ai colpevoli analizzando gli spostamenti grazie alle celle dei cellulari della banda e le telecamere di sorveglianza della zona. Grazie a queste minuziose indagini, gli inquirenti hanno capito che nel giorno del furto il gruppo di rom bosniaci aveva colpito in un appartamento nella zona di via della Moscova. Quello di Diletta Leotta, appunto.

"Stesso copione". Diletta Leotta, spuntano altre foto compromettenti: dopo la mezzanotte, beccata così | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.