Matteo Salvini e Francesca Verdini, "nonno e nipote". Vergogna contro la coppia al bar, il leghista non ci sta: fesso umiliato in pubblico

Non c'è soltanto la politica. Matteo Salvini, presissimo in questi giorni in cui sta nascendo il governo di Mario Draghi, si è anche concesso il "lusso" di una piccola pausa, di un caffè con la sua fidanzata, Francesca Verdini. I due si sono palesati su Instagram, uno scatto che risale alla mattinata di oggi, venerdì 12 febbraio, che ritrae il leader della Lega e Francesca seduti al tavolino di un bar e sorridenti. "Un caffè al volo e si riparte, un abbraccio da noi", ha scritto Salvini aggiungendo un cuoricino.

E tanto è bastato per scatenare i soliti idioti, gli haters, i leoni da tastiera che non hanno niente di meglio da fare. Uno di loro non ha trovato niente di meglio da fare che spendersi in una battuta di dubbio gusto sulla loro differenza d'età: "Nonno e nipote, che coppia", ha scritto il tizio. Salvini infatti è nato nel 1973 ed ha 47 anni; Francesca è classe 1992 e ne ha 28). Una battuta che però Salvini ha gradito il giusto, tanto che ha deciso di replicare direttamente all'utente.

"La simpatia è tutta roba tua o te ne sei fatta prestare un po’ dagli amici? Vivi e lascia vivere", ha azzannato il leader del Carroccio. Una replica che ha scatenato un putiferio, un diluvio di risposte, più di 300. La stragrande maggioranza dei seguaci ha difeso Salvini, bollando l'hater come "invidioso" o "rosicone", quest'ultimo un termine molto speso dall'ex ministro dell'Interno. Insomma, giù le mani da Francesca Verdini. Per inciso, la coppia convive a Roma dalla fine del 2020: un passo importante nella loro relazione.

