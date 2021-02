Alessandra Ghisleri a L'aria che tira: "Così Matteo Salvini convincerà anche i duri e puri", per Pd e M5s è notte fonda

12 febbraio 2021 a

Se i principali partiti che hanno sorretto il Conte bis sono in profonda crisi, l’unico che gode di un momento favorevole è la Lega. Ne è convinta Alessandra Ghisleri, che ha condiviso la sua analisi politica con Myrta Merlino in diretta su La7 a L’aria che tira. “La maggior parte degli elettori stanno con Matteo Salvini”, ha dichiarato la direttrice di Euromedia Research che ha poi aggiunto: “Il tema vero è che non tutti gli elettori hanno compreso certe cose. Ci sono anche i più duri e puri, come si fanno chiamare, che hanno bisogno della costruzione di una buona narrazione per essere convinti”.

“Salvini lo vedo molto centrato da questo punto di vista”, è stata l’opinione della Ghisleri, secondo cui il segretario leghista avrà solo vantaggi dall’apertura al governo di Mario Draghi: “Sta lavorando bene sia sul cambiamento della propria immagine che sul modo in cui si esprime”. Tutt’altra storia, invece, per i principali rivali della Lega, che stanno vivendo un momento di profonda crisi, a cominciare dal Pd di Nicola Zingaretti.

“Parliamo di un partito di governo, che vive una situazione molto complessa e confusa - ha analizzato la Ghisleri - l’elettorato appoggia pienamente il governo Draghi ma ha perso punti di riferimento. Invece il M5s deve trovare la quadra, è un partito che ha fatto più volte giravolte e tradito i propri mandati. È interessante la mossa di Beppe Grillo, che spingendo sull’ambiente guarda verso l’Europa, dove in Germania il partito dei verdi arriva al 10 per cento. Sta cercando di dare una nuova verginità a un Movimento che si sta disfacendo”, ha chiosato la direttrice di Euromedia Research.

