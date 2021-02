L'aria che tira, scacco matto di Senaldi alla Serracchiani: "Con i grillini o con Renzi?". Scena muta, imbarazzo tombale per la piddina

12 febbraio 2021 a

Pietro Senaldi non ci sta e critica Debora Serracchiani durante la puntata di L'Aria che Tira, il talk in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino. Senaldi non è d'accordo sull'analisi politica della dem Serracchiani che parla delle possibile riforme politiche che il governo di Mario Draghi dovrà attuare. La discussione si fa animata e la sintesi di Senaldi è che un governo della caratura di quello di Draghi ha due riforme (sanitaria vista la pandemia ed economica stante l'attuale crisi) su cui lavorerà. Altre richieste sono soltanto tentativi di propaganda elettorale, cui Draghi non ci starà mai.

Anzi lo stesso Senaldi chiede alla Serracchiani, senza ricevere una risposta immediata, che progetti ha ora il partito democratico: "Il Pd sta coi 5 Stelle, o con quello che ne rimarrà, o con Matteo Renzi?", sottolinea, per poi rimarcare che le priorità di Draghi sono altre: "È evidente anche al leghista più sfegatato che non ci sarà la flat tax a questo giro".

Senaldi spiega così il perché certe richieste dei partiti sono anacronistiche visto il perimetro politico in cui lavorerà l'esecutivo dell'ex presidente della Bce: "Se nella prossima legislatura il centrodestra vincerà avrà la legittimità per fare la flat tax, così come non ci sarà la possibilità di adottare per le coppie gay, così come vorrebbe il centrosinistra", conclude il direttore di Libero.

