Maria Teresa Meli a L'aria che tira: "Non voglio insultarli, ma...", asfaltati Beppe Grillo e M5s

“Quanto sei grillina da uno a cento?”. Così Myrta Merlino si è rivolta a Maria Teresa Meli, ben sapendo di provocare una risposta tutt’altro che positiva nei confronti del Movimento 5 Stelle. A L’aria che tira ovviamente si è parlato della votazione sulla piattaforma Rousseau, che ha sancito il “sì” della base all’ingresso nel governo che Mario Draghi sta per formare. “Quanto sono grillina? Meno centomila”, è stata la replica della giornalista del Corriere della Sera. “Eh, che esagerata”, l’ha canzonata la conduttrice di La7.

“Non ho alcuna intenzione di insultarli, semplicemente non c’è assolutamente nulla che condivido con loro”, ha spiegato la Meli che poi ha aggiunto: “Sinceramente quell’affermazione di Beppe Grillo su Draghi che sarebbe un grillino, quando invece a me sembra proprio agli antipodi del M5s, mi è sembrata un atto dovuto perché lui si è preso sulle spalle l’onere di convincere la base di questa operazione. In questo Grillo è stato molto abile, se non ci fosse stato lui sarebbe stata molto più difficile la traversata verso il governo Draghi”.

Poi la Merlino ha chiesto alla giornalista del Corsera cosa ne pensa dell’agenda del nuovo esecutivo, che tutte le forze politiche si illudono di poter dettare: “L’agenda la farà esclusivamente Draghi, lo ha fatto intendere chiaramente quando ha incontrato la delegazione del Pd, alla quale ha detto ‘dovete avere fiducia in me, io faccio la sintesi, altrimenti mi potete votare contro’. Più chiaro di così… non so che altro avrebbe dovuto dire”.

