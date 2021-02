Mario Draghi, la bomba del re del gossip sulla moglie Serena Cappello: "Pare che lo facciano anche a casa loro"

14 febbraio 2021 a

La signora è una donna che merita questo titolo, è Serena Cappello sposata da 50 anni con Mario Draghi e si amano da quando erano ragazzi, senza mai un attimo di stanca. Ha 73 anni come il marito, è madre di due figli e ora nonna, ed è pure nobile: discende infatti da Bianca Cappello, moglie del Granduca di Toscana Francesco de' Medici. Basta? No, perché è pure colta, esperta di letteratura inglese. Condividono la passione per i cani e la campagna: hanno acquistato una casa nei pressi di Città della Pieve, in Umbria, dove fuggono di tanto in tanto per godersi la pace della campagna. Auguri: pare che anche a casa Draghi, nonostante la grana che lui s'è preso come neo premier si festeggi San Valentino.

di Roberto Alessi

(tratto dalla rubrica "Alta Portineria")

Di seguito, vi riportiamo un articolo sui patrimoni immobiliari in mano alla coppia Draghi-Cappello;

Una lunga lista di beni preziosi. Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Campello dispongono di un consistente patrimonio immobiliare sparso fra l'Umbria, Roma e il Veneto non da poco. A spiattellarlo è Il Tempo che inizia dalla proprietà principale. Quest'ultima, stando alla visura catastale aggiornata, è quella della società semplice Serena costituita a Roma nel 2011 alla quale è intestata la villa a Città della Pieve (Perugia) che occupa 24 vani, con annessi 2 magazzini.

Sempre in Umbria e nello stesso comune i due coniugi vantano, sempre tramite Serena, una trentina di terreni adibiti a bosco, pascolo, seminativo e uliveto. Il tutto per una superficie di circa 200 mila metri quadrati. Ma non è finita qui perché nella stessa cittadina la Campello possiede un magazzino e un terreno di 3 mila metri quadrati. E ancora, a Padova un'abitazione e una cappella a Noventa Padovana, e a Roma in viale Bruno Buozzi, a metà col marito, la principale abitazione dei coniugi, con due garage. L'ex presidente della Bce, oltre alla metà della casa detiene la metà di due garage e ad Anzio una casa di 7 vani con tanto di posto auto al coperto. Basta? Neanche per sogno. Draghi, in provincia di Venezia, per la precisione a Stra, vanta un terzo di una villa di 13 stanze con terreni intorno per 8 mila 500 metri quadrati. Un bel patrimonio dunque.

