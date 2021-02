Mario Draghi, indiscrezioni: Paola Ansuini, ecco chi è la papabile portavoce del presidente del Consilgio

16 febbraio 2021 a

Gira una voce a palazzo, Mario Draghi avrà presto una portavoce e con ogni probabilità si tratterà di Paola Ansuini. E’ quanto riporta La Stampa in un retroscena sulla squadra di governo che dovrebbe essere comunicata venerdì con le nomine di viceministri e sottosegretari. Ansuini è attualmente a capo della comunicazione di Bankitalia e ora potrebbe entrare a Palazzo Chigi, a fianco del presidente del Consiglio.

Nei giorni scorsi, rispetto a chi potesse diventare il portavoce di Draghi, si erano fatti diversi nomi tra i quali ce n'era uno clamoroso, quello di Natalia Zevi, giornalista del Tg3 e moglie di David Parenzo, e quello di Stefano Lucchini, ex direttore delle Relazioni Esterne di Confindustria e ora ad Intesa San Paolo.

Paola Ansuini è laureata in Scienze politiche e sociali alla Luiss Guido Carli di Roma, è sposata, ha quattro figli e un cane ed è all’ufficio stampa di Bankitalia dal 1997 poi è diventata vice capo della delegazione di Bruxelles, ruolo che ha ricoperto fino al 2000. Nel 2001 è tornata a Roma, come capo della Divisione Stampa e relazioni esterne e ha coordinato insieme alla Bce la campagna nazionale di comunicazione e informazione per l'introduzione dell’euro. Nel 2013 è stata nominata responsabile della comunicazione della Banca e dal 2014 vice capo del servizio segreteria particolare del Direttorio e comunicazione.

Sul suo profilo Twitter ci sono tanti post su Draghi e ovviamente su Visco… Per esempio: "Draghi e la comunicazione: parlano i fatti, addio retroscena! (di Corrado Chiominto)" scrive rilanciando un articolo del sito dell'Ansa. E ancora: "Per il rilancio dell’economia i piani di spesa pubblica per la transizione #verde e #digitale andranno accompagnati da #riforme volte a migliorare l’ambiente economico in cui si svolge l’attività imprenditoriale in Italia. Ne ha parlato oggi #Visco". Insomma, sarà davvero lei la portavoce del presidente del Consiglio?

