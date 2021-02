Selvaggia Lucarelli straparla e Guido Crosetto la porta a scuola: "Noi tutti carnefici?", una strepitosa lezione

16 febbraio 2021 a

Altro botta e risposta tra Guido Crosetto e Selvaggia Lucarelli. Dopo la polemica sui "glitter" di Giorgia Meloni, ecco che la firma del Fatto Quotidiano chiama in causa il fondatore di Fratelli d'Italia per un commento su Twitter. Crosetto ha replicato a Roberto Saviano che generalizzava così: "Le donne hanno pagato un prezzo altissimo durante il lockdown, perché le ha costrette a una vicinanza continua con i propri carnefici". Da qui la replica dell'imprenditore: "Mica siamo tutti come te".

È a quel punto che la Lucarelli si intromette condividendo il cinguettio e scrivendo: "Io boh". Crosetto accortosi del fatto a sua volta scrive: "Se ci tiene provo a spiegarle il commento. Seriamente. Se avesse scritto “alcune donne”, probabilmente lo avrei anche apprezzato. Ma ha, volutamente per provocare, scritto le donne. Tutto qui". E ancora: "Posso sbagliare ma non concordo. Se avesse scritto “alcune donne” avrei condiviso. Scritto così è la solita esagerazione per provocare".

Dello stesso parere anche la Meloni: "Ma si può banalizzare in questo modo un tema così delicato generalizzando ignobilmente su tutti gli uomini? Davvero qualcuno si ostina a ritenere un personaggio come Saviano un guru? Pietoso". D'altronde il post dello scrittore parla chiaro: il riferimento è a tutti. Ed è arrivato proprio nel giorno per eccellenza delle coppie: San Valentino. Per questo in calce al post di Saviano sono piovute tantissime critiche da donne: "Parli per te? Io sono stata con marito e figlio, e mai stata meglio in vita mia", scrive un'utente. Un'altra ironizza: "E pensa gli uomini, chiusi in casa con certe sfasciac***i che levati... (Tanto per restare nelle generalizzazioni da Bar Sport)". E ancora: "La devastante idea che tutti gli uomini (tranne, immagino, simpatizzanti di sinistra, facciamorete ecc.) siano potenziali carnefici può derivare solo da una ideologia malata e alienante".

