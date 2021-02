Selvaggia Lucarelli sfotte Giorgia Meloni col glitter? Guido Crosetto durissimo: "Ecco che razza di persona è"

09 febbraio 2021 a

a

a

Basta una fotografia di Giorgia Meloni a scatenare tutto il livore di Selvaggia Lucarelli. La stessa Selvaggia Lucarelli che, giustamente, eccepisce ogni qual volta qualcuno punta il dito contro una donna per aspetti estetici. Ed in questo caso, la giornalista fa esattamente la stessa cosa. Nel suo mirino, come detto, ci finisce la leader di Fratelli d'Italia, che si è palesata così come potete vedere nella fotografia: con un glitter rosa sulle palpebre. Dettaglio evidentemente non gradito a Selvaggia, che decide di ricamarci sopra.

La giornalista del Fatto Quotidiano, infatti, rilancia uno screenshot della Meloni "glitterata", e commenta sorniona: "La Meloni con quel glitter ci sta dicendo qualcosa". Cosa, non è dato saperlo, anche se per certo quella di Selvaggia Lucarelli è tutt'altro che una lusinga. O un complimento. Tanto che a risponderle, sempre su Twitter, ci pensa Guido Crosetto, il "Gigante" di FdI, che replica a brutto buso: "Non so. So che lei con questo tweet ci ha detto ancora una volta chi è e com'è lei", taglia corto Crosetto, picchiando durissimo.

"Il rischio c'è". Crosetto, una bomba sulla Lega di Salvini: il peggiore degli scenari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.