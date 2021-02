Alessandro Sallusti a L'Aria che tira: "Salvini deve accompagnare i suoi elettori su posizioni molto diverse"

17 febbraio 2021 a

"Non impiccherei Matteo Salvini a una frase che è quasi una battuta", ha detto Alessandro Sallusti - ospite de L'Aria che tira su La7 - in merito alla frase che il leader leghista ha pronunciato ieri. "L'Euro irreversibile? Solo la morte lo è", aveva detto Salvini in collegamento con Myrta Merlino. Secondo il direttore del Giornale, le parole del segretario del Carroccio hanno un loro senso. "Bisogna dare il tempo a Salvini di accompagnare non tanto i suoi dirigenti, che mi sembrano abbastanza convinti, ma i suoi elettori su posizioni anche formalmente, oltre che sostanzialmente, diverse da quelle che ha tenuto fino a oggi", ha spiegato Sallusti.

"Quindi aspettiamoci che anche nei prossimi giorni Salvini faccia qualcosa di politicamente scorretto", ha continuato il direttore, lasciando intendere così che il percorso per il senatore leghista non sarà né breve né facile. Secondo Alessandro Sallusti, inoltre, anche il futuro di Matteo Salvini appare molto chiaro: "A me sembra che la strada che ha imboccato è irreversibile".

In riferimento, poi, al discorso tenuto da Mario Draghi questa mattina al Senato, il giornalista ha detto: "E' un discorso di un progetto politico che può durare almeno 20 anni. Chi ha pensato questo Paese negli anni '50 lo ha pensato per i futuri 20 anni. E infatti abbiamo avuto il piano case, l'autostrada del sole, l'Iri. Siamo diventati una potenza economica perché qualcuno ha pensato a lungo termine. Escludo che Draghi stia li 20 anni, ma il suo discorso oltre che essere largo, è profondo. Questa forse è la novità vera e soprattutto è agganciato a un contesto internazionale".

