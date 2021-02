Selvaggia Lucarelli sconvolta da Anna Maria Bernini: "Pensavo di averle viste tutte", la forzista si mostra così e lei "alza il ditino"

18 febbraio 2021 a

a

a

Una Anna Maria Bernini scatenata. La senatrice di Forza Italia in campo per Mario Draghi. Capogruppo a Palazzo Madama, indiscrezioni di stampa hanno dato conto del disappunto di Silvio Berlusconi, che avrebbe voluto lei come ministro. Indiscrezioni mai smentite dai piani altissimi azzurri, dunque più che plausibili. Ma tant'è, la Bernini non sembra troppo dispiaciuta. Anzi, si lancia senza indugi nel progetto del nuovo presidente del Consiglio. E una dimostrazione in tal senso è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 17 febbraio, quando ha annunciato su Twitter la sua partecipazione al voto in Senato.

"Siamo tutti carnefici?". Selvaggia Lucarelli straparla e Guido Crosetto la porta a scuola: una strepitosa lezione

Il punto è che la Bernini lo ha fatto in modo decisamente peculiare, rilanciando su Twitter un'immagine spiazzante, una citazione della celeberrima serie Il trono di spade. Eccola in primo piano, mascherina ben salda sulla bocca e in mano un uovo di drago. Alle sue spalle, fuoco, fiamme e soprattutto i draghi volanti di Games of Thrones. Ovvio il tributo al premier, Mario Draghi. A corredo, la Bernini scriveva: "Questa sera, alle 21.30-22 circa, sarà in diretta (qui e su Instagram) dal Senato per la dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Draghi". In calce, gli hashtag #Together e #DraGarys, quest'ultimo un'altra citazione a una delle protagoniste della serie tv.

"Ma dormi la notte? E il panettone?". "Mastino"-Selvaggia, le domande inginocchiate a Casalino: mamma che roba...

Immagine, come detto, davvero peculiare. Ironica. Immagine che scatena Selvaggia Lucarelli, come sempre pronta ad alzare il metaforico "ditino". La blogger infatti rilancia lo screenshot del post della Bernini, corredato dal laconico commento: "Credevo di averle viste tutte". E invece no: c'è anche la Bernini in versione Trono di Spade, edizione speciale per Mario Draghi, versione che evidentemente sconvolge Selvaggia...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.