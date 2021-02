Dritto e Rovescio, badilate di Mauro Corona contro Mario Draghi: "Fallimento totale, che roba è questo governo". E Del Debbio...

19 febbraio 2021 a

Un diluvio di saliva, "slap-slap" senza soluzione di continuità per il Mario Draghi premier. Un aspetto che noi di Libero, senza prosciutto sugli occhi, abbiamo più volte trattato e stigmatizzato. Bene l'ex governatore della Bce premier, eppure fa storcere il naso l'atteggiamento fideistico della stragrande maggioranza, da stampa a commentatori più o meno autorevoli. Senza scordare i parlamentari: imbarazzante il numero di applausi ieri, giovedì 18 febbraio, alla Camera. In sostanza, Draghi incassava lunghissimi "clap-clap" per qualunque parola gli uscisse dalla bocca.

E sul fronte di chi non indulge al diluvio di saliva, ecco spuntare Mauro Corona, lo scrittore e alpinista ospite in collegamento di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, nella puntata del programma in onda su Rete 4 ieri sera (e chissà cosa ne pensa Bianca Berlinguer, che continua a vederlo in altri studi mentre lo vorrebbe, fortissimamente, nel suo CartaBianca. Ma come è noto, il direttore di Rai 3 Franco Di Mare la pensa diversamente).

Dunque, eccoci a Corona. Parlando del cambio della guardia a Palazzo Chigi, afferma: "È la dimostrazione del fallimento della politica di governo. Cioè, sei lì per amministrare questa Italia che si è presa anche malamente in questo periodo. E non ce la fai, hai bisogno di uno da fuori. E non è la prima volta", rimarca. Parole che intercettano il plauso di Del Debbio: "La penso come lei", taglia corto il conduttore.

Quindi lo scrittore riprendo: "Anzitutto vedo il fallimento totale, l'incapacità della politica attuale. Dopodiché non è altro... questo governo mi sembra quasi un Conte-tre. Ha rimescolato quelli che c'erano. Se il timoniere è in gamba ma la ciurma è quella che è... non credo cha Draghi faccia i miracoli", conclude tranchant Mauro Corona.

