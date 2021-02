Maria Giovanna Maglie, "Conte fatto fuori, veniamo sotto casa": minacciata da un "democratico", lei replica così

20 febbraio 2021 a

Maria Giovanna Maglie sa benissimo come tenere a bada gli odiatori seriali del mondo del web e dei social. La giornalista era infatti stata minacciata da un utente per un suo commento su L’aria che tira, il talk politico in onda tutti i giorni su La7: “Torno a dire che non esistono conduttori obiettivi, esistono solo i faziosi che ti piacciono perché la pensano come te. Poi ci sono i conduttori orientati ma corretti e che lasciano parlare tutti come Myrta Merlino. Non le piace? Usi il telecomando, non il livore”.

A questo tweet è però arrivata una risposta davvero becera: “Obiettivi come i programmi che frequenti tu? Avete fatto un lobby giornalistica contro il governo Cinquestelle e il presidente Conte. Ora pregate che tutto vada bene altrimenti ci trovate sotto casa vostra”. La Maglie non si è di certo fatta intimorire, mettendo subito al suo posto l’anonimo commentatore: “Ma che paura che mi ha messo questo sincero democratico! Tanta che aspetto un po’ e lo mostro prima di fare un bel clic in c***”. Qualcuno le ha chiesto se intendesse denunciarlo, lei ha risposto semplicemente “lo schifo”.

Tra l’altro proprio con la Merlino qualche giorno fa la Maglie aveva avuto uno scambio molto onesto e aperto: “Vado sempre volentieri ospite a L’aria che tira perché è una trasmissione orientata ma aperta. Oggi però lo sperleccamento nei confronti di Mario Draghi mi procura una certa nausea”. La conduttrice di La7 le aveva risposto così: “Hai ragione Maria Giovanna, a un certo punto ho pensato anche io che partisse il coro degli angeli. Ma poi ripenso che oggi abbiamo avuto Paragone, Toninelli, Corrao… Insomma l’equilibrio c’è stato. Ti aspetto presto in puntata”.

