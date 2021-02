Guido Crosetto su Domenico Arcuri: "La politica è mer*** di mestiere. E se non sei abituato..."

24 febbraio 2021 a

a

a

"Neppure Marchionne sarebbe stato capace di assolvere a tutti i compiti che gli hanno dato": a parlare in questi termini è Guido Crosetto, riferendosi al super commissario all'Emergenza Domenico Arcuri. Come spiega Augusto Minzolini sul Giornale, infatti, Arcuri è sommerso dai numerosi ruoli che gli hanno affidato negli ultimi anni: "Dalla pandemia all’Ilva, all’Alitalia, oltre all’incarico che ricopre da tempo di amministratore delegato di Invitalia". Questo, secondo il giornalista, fa luce sul modo di agire del governo precedente, che tendeva a concentrare il Potere.

"Non solo mascherine". Arcuri alle strette: Giordano svela l'ultimo scandalo. Qui viene giù tutto

"Arcuri è un portato di Conte. Penso che alla fine Draghi lo convincerà a mollare", ha detto il consigliere di Giorgia Meloni e coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia. E sul motivo per il quale il premier non si sia ancora mosso per sostituire il commissario, Crosetto ha aggiunto: "La realtà è che la politica è un mestiere di me**a. Richiede uno stress quotidiano superiore a quello che affronti in Bce o in Bankitalia. E se non sei abituato…". Chiaro riferimento alla carriera precedente dell'attuale presidente del Consiglio.

Vaccino "sovranista", tocca a Giancarlo Giorgetti: un incontro decisivo, da Draghi un avviso di sfratto ad Arcuri?

Intanto, come ricorda Minzolini, aumentano sempre più le ombre sulla figura di Arcuri: "Dalle mascherine alla campagna per le vaccinazioni con le famose 'primule', i tendoni che costavano 410 mila euro l'uno". A complicare la situazione sarebbe stato anche il comportamento del commissario in alcuni casi. Basti pensare alla storia dei rapporti con "l'intermediario" Mario Benotti, "uno dei tre faccendieri che hanno ricevuto 72 milioni di euro di commissione per l’acquisto delle mascherine in Cina", come scrive Minzolini.

"Strategia di guerra". Dramma in Lombardia, gli estremi rimedi di Bertolaso: ci pensa lui, "cancellato" Arcuri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.