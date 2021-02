Vittorio Sgarbi contro Virginia Raggi: "Tenero che quella là si ricandidi. I sondaggi mi danno al 26%"

24 febbraio 2021 a

"Non so come si chiami il sindaco di Roma, perché non mi pare ce ne sia uno". inizia così l'attacco di Vittorio Sgarbi contro Virginia Raggi a L'Aria che tira, la trasmissione di Myrta Merlino su La7. "Ma come? Si chiama Virginia Raggi", è intervenuta la conduttrice. E il critico d'arte ha risposto: "Ecco, quella". La Merlino, poi, gli ha fatto notare che la Raggi non se la passa malissimo adesso: "E' in un momento di grande forza politica, è stata assolta, può ricandidarsi, Grillo ha fatto un grande endorsement, le ha detto 'Aridaje'". A quel punto Sgarbi è scoppiato a ridere.

"Tra l'altro stamattina ho visto che chiacchieravi animatamente davanti alla Camera con Spadafora e Buffagni. Ma stai provando ad avere il sostegno dei 5 Stelle a Roma?", ha chiesto la padrona di casa al suo ospite. "Spadafora e Buffagni voterebbero più me che la Raggi", ha risposto ironicamente Sgarbi. Che però poi ha aggiunto: "Ma questo c'entra poco. Il fatto che lei sia stata assolta e che si ricandidi è una cosa tenera e dolce, ma che possa pensare di essere eletta è smentito dai sondaggi che ho fatto fare".

Vittorio Sgarbi, infatti, avrebbe fatto fare un sondaggio sulle comunali di Roma a Renato Mannheimer: "Io sono al 26%, Calenda è al 32, la Raggi al 24. Io al ballottaggio con la Raggi vinco, con Calenda perdo. Però mancano i blocchi di centrosinistra e centrodestra", ha spiegato il critico d'arte. E quando la Merlino gli ha chiesto se non potrebbe essere proprio il centrodestra a confluire su di lui, la risposta è stata: "Ma io non vado bene per loro. Berlusconi mi diceva: 'tu non sei governabile'. Infatti voglio governare, non essere governato, era sbagliato il verbo".

