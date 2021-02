L'aria che tira, scoop-Myrta Merlino: con chi sta parlando fitto fitto Vittorio Sgarbi. Nel giorno delle nomine, clamoroso sospetto

24 febbraio 2021 a

Appostamenti vincenti, a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7. La puntata è quella di oggi, mercoledì 24 febbraio. Ed ecco che appostata fuori da Montecitorio c'è un'inviata della trasmissione, che intercetta un trio politico davvero molto particolare. Quasi impensabile, in verità: due grillini di spicco e Vittorio Sgarbi, lo stesso Vittorio Sgarbi che ormai da anni, del M5s, dice peste e corna.

La parola all'inviata del programma, che afferma: "All'ingresso di Montecitorio, un inedito trio: Vittorio Sgarbi, candidato sindaco di Roma, l'ex ministro Vincenzo Spadafora...". A quel punto, la Merlino la interrompe: "Sgarbi... che verrà da me più tardi. Quindi è già sveglio, questa è una buona notizia", commenta sorniona riferendosi all'abitudine del critico d'arti di coricarsi tardissimo e di svegliarsi altrettanto tardi.

"Sono qui a chiacchierare da un po' - riprende l'inviata -. Due importanti esponente del M5s con Sgarbi. Il terzo è Stefano Buffagni, in pole per un posto da sottosegretario". "Brava Ludovica, continua a fare la posta, mi sembra un'ottima idea", commenta Myrta Merlino. E resta il piccolo mistero politico. Che ci facevano insieme l'ex ministro dello Sport, Spadafora, Buffagni e Vittorio Sgarbi? Perché parlavano fitto fitto? E in effetti, Buffagni viene dato come possibile sottosegretario allo Sviluppo Economico. E insomma, nel giorno delle nomine - che potrebbero piovere tra oggi o domani - eccolo parlare con Sgarbi, tecnicamente un fiero oppositore del governo Draghi. Chissà cosa bolle in pentola...

