Blake McCoy, harakiri del conduttore Fox: "Niente vaccino agli obesi, prima noi giornalisti". Finisce malissimo

Un metaforico suicidio in tv. E una "morte televisiva" meritata, assolutamente strameritata. L'harakiri è quello commesso da tal Blake McCoy, conduttore di Fox 5, sospeso dopo aver speso parole aberranti su persone obese e vaccini. Queste ultime sono state riversate su Twitter, un cinguettio che ha scatenato un putiferio e che è stato quasi subito cancellato, rimosso. Ma è arcinoto, coi social è sempre troppo tardi: le critiche feroci stavano già montando, in particolare per chi si è sentito offeso per quanto detto dall'anchorman.

Il punto è che McCoy sosteneva che non fosse giusto vaccinare prima gli obesi dei giornalisti come lui, poiché questi avevano continuato a lavorare anche durante i differenti lockdown. Ma il conduttore scorda che spesso e volentieri, l'obesità è una patologia, insomma, qualcosa che non ha nulla a che fare con il mangiare tanto. Insomma, una malattia che comporta iper-tensione e che dunque fa ricadere i soggetti obesi in cima alle graduatorie per la precedenza relativa al vaccino.

Per essere precisi, Blake McCoy ha scritto quanto segue: "Sono infastidito che le persone obese di tutte le età abbiano accesso prioritario al vaccino prima di tutti i lavoratori essenziali. Quando la maggior parte è rimasta a casa, noi siamo andati al lavoro tutti i giorni lo scorso marzo, aprile, maggio. Vaccinate tutti i lavoratori essenziali", aveva rincarato la dose.

Parole in seguito alle quali la redazione di Fox 5 è stata inondata da mail, tweet e telefonate dei telespettatori inferociti. McCoy è stato prima costretto alle scuse pubbliche, ma non solo. Erica Keane, portavoce dell'azienda ha poi comunicato che il conduttore "è stato sospeso in attesa di ulteriori revisioni". Insomma, per lui si mette malissimo.

