Massimo Galli, tira aria di lockdown totale: "Guido Bertolaso uomo giusto al posto giusto, speriamo gli diano le dosi"

06 marzo 2021

Ci vogliono "chiusure decisamente più marcate". Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all'Università Statale di Milano e primario all'Ospedale Sacco, si dice "pessimista" e sostiene che l'arancione scuro non sia sufficiente per contenere la terza ondata. "Le regioni che non lo sono ancora ci finiranno presto", dice in una intervista a La Stampa. "La situazione si complica e siamo sempre all'inseguimento del virus, che detta l'agenda".

Eppure, continua Galli, "è da fine dicembre che parliamo della variante inglese, più contagiosa del 40% come la brasiliana, e ora sta diventando prevalente. Le scuole e i ritrovi di giovani sono stati un volano per la terza ondata. I ragazzi si ammalano meno degli adulti, ma con le varianti si contagiano di più e portano il virus a genitori e nonni". Ergo, "la catena del contagio sta arrivando ai più fragili. Ci possono essere dei giovani, ma sono soprattutto anziani".

Certo, prosegue il professore, "la vaccinazione di sanitari, Rsa e un crescente numero di anziani proteggerà in parte le categorie a rischio, ma bisognerà trattenere il fiato fino all'arrivo della bella stagione e di maggiori forniture di dosi". Poi c'è la questione delle varianti che "potrebbero complicare la vita sia dei guariti, mi riferisco in particolare alla brasiliana, sia dei vaccinati. Il rischio è che coesistano costringendoci a ripetute iniezioni. Per evitarne la diffusione bisogna limitare i contatti, circoscrivere i focolai e vaccinare a tappeto".

Bene la nomina di Guido Bertolaso. "È un medico esperto di malattie infettive che ha guidato la Protezione civile e contribuito a realizzare strutture d'emergenza in Africa", conclude Galli. "L'uomo giusto al posto giusto, si sta sbattendo per risolvere i problemi, tra l'altro gratis. Spero gli arrivino abbastanza dosi per vaccinare anche per zone e non solo per età". Bene anche la scelta di precettare gli specializzandi: "I medici di famiglia o pensionati non bastano. Gli specializzandi hanno già uno stipendio e non trovo scandaloso arruolarli. In ospedale si cerca di pagargli le guardie, si può trovare una soluzione analoga".

