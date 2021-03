Morena Zapparoli, il sogno della vedova di Gianfranco Funari: "Voglio incontrarla, no alla gelosia retroattiva"

Francesco Fredella 08 marzo 2021 a

“No alla gelosia retroattiva”, la vedova di Gianfranco Funari - che il 21 marzo avrebbe compiuto 89 anni - ha un sogno. Oggi Morena Zapparoli vuole realizzarlo a tutti i costi. “Vorrei incontrare la figlia della prima moglie di Gianfranco, che si chiama Carlotta. Ci vediamo di rado, ma vorrei invitare le donne che lo hanno amato ovviamente rispettando le norme anti-Covid”, racconta la vedova di Funari in diretta su RTL102.5 News.

“Sarebbe il coronamento di un desiderio che nutro da molti anni”, dice la Zapparoli. Il mondo della televisione, purtroppo, sembra aver dimenticato il mitico Funari: sempre sopra le righe, molto ironico e moderno più che mai. Già vent’anni fa parlava di giovani e di politiche a loro dedicate estremamente necessarie da parte dei Governi. Un discorso che ancora oggi è attuale. “Carlotta e poi la sua seconda moglie hanno amato Gianfranco come me, che sono stata la terza moglie”, ricorda la Zapparoli. Che riavvolge il nastro dei ricordi: “Mi ha messo in video perché diceva, Morena me serve”, racconta la Zapparoli. “Se prendi una papera ti boccio. Per fortuna sono riuscita a essere promossa”.

“Gianfranco aveva un bellissimo rapporto con le donne. Ne faceva lavorare tantissime nella sua redazione, è stato un uomo che ha sempre creduto nel talento femminile”, continua Morena. Adesso si attende la risposta al suo appello: il 21 marzo è vicinissimo. “Ho già pensato di spegnere le candeline su una torta a forma di sigaretta”, conclude. Morena, da 3 anni, ha un nuovo compagno: “Si chiama Antonio e penso che l’abbia mandato lui”.

