Franco Bechis: "Basta lockdown, Mario Draghi deve cambiare". Altri uomini, altri segni: chi può saltare

10 marzo 2021 a

a

a

Mario Draghi cambi i componenti del Cts, "c'è bisogno di altri uomini e di altri segni". Non usa mezze parole Franco Bechis per descrivere la ridicola situazione in cui ci troviamo. Nel suo editoriale su Il Tempo, il direttore scrive che sul tavolo del governo c'è "un documento del Comitato tecnico scientifico che chiede una nuova stretta e le conseguenti chiusure dell'Italia. Gli scienziati che continuano a essere gli stessi del governo precedente sostengono che non è necessario il lockdown nazionale nonostante i numeri dei contagi stiano salendo. Però chiedono che in tutto il paese il sabato e la domenica diventino zone rosse".

"Così Gigi Marzullo si è preso il Covid". Una slavina su Serena Bortone e la Rai: "Luogo angusto", effetto a catena?

Insomma, fa notare Bechis, "quelli che da un anno chiamiamo «tecnici» e addirittura «scienziati», e cioè quei membri del Cts che in gran parte preferiscono impegni privati alle loro riunioni (il tasso di assenteismo è alto e qualcuno non si è proprio visto mai), non hanno brillato in questo tempo per idee, né partorito soluzioni che richiedano gran conoscenza scientifica. Anzi, sostanzialmente da lì non è partita nemmeno un'idea degna di questo nome". Perché "per dire «chiudiamo» onestamente non servono scienziati, ma un guardiano che quando vede i numeri dell'affollamento chiude la porta", prosegue Bechis. E "a un anno da inizio pandemia siamo sempre nelle stesse condizioni del primo giorno. Non sapendo che pesci prendere, si chiude. La sola differenza da quei tempi è che l'Italia ha sentito un anno fa il morso della seconda tragedia: quella economica" e ancora "nessuno tiene in conto la vita dei cittadini".

Maxi-focolaio nell'hotel dei vip a Cortina. "Chi è l'untore": tutto in pochi giorni, sconcertante verità

Ma è possibile, si chiede il direttore del Tempo, "che con un anno di lavoro alle spalle in cui gli italiani e la loro salute avrebbe dovuto essere difesa con i denti e le unghie, investendo su posti letto e terapie intensive e con più di cinque milioni di vaccini erogati ci troviamo ancora al punto di partenza? La sola ricetta che si ha è ancora chiudere tutto?".

Per Draghi, dice Bechis, "è giunto il momento di mettere mano a quel comitato che non ha le competenze che servirebbero in questo momento, come ha ben descritto il mese scorso un lungo articolo di Nature. C'è bisogno di altri uomini e di altri segni", conclude.

"Come aggirare la legge e usare Sputnik". Bassetti, clamorosa dritta a Draghi: "Siamo in guerra, questa è l'unica soluzione"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.