Matteo Salvini contro Antonio Padellaro a Otto e Mezzo: "Sono il problema dell'Italia? Che ossessione, che tristezza"

11 marzo 2021 a

“Il problema dell’Italia? Salvini e la Lega… Che ossessione, che tristezza”. Così Matteo Salvini ha commentato in un tweet l’articolo di Libero sulle dichiarazioni rese da Antonio Padellaro nel salotto di Otto e Mezzo. Ospite di Lilli Gruber su La7, la firma del Fatto Quotidiano si è infatti scagliato contro il Carroccio, che sarebbe d’intralcio a Mario Draghi pur avendo scelto con senso di responsabilità di entrare a far parte del suo governo.

"Il problema è Salvini": lo sfregio di Padellaro ai leghisti e la Gruber annuisce. Vergogna a Otto e Mezzo

“Il problema principale per il premier è la stretta annunciata per evitare che la pandemia dilaghi”, ha dichiarato Padellaro che poi ha aggiunto: “Il problema è politico, il Dpcm non verrà modificato subito, si dovrà aspettare ancora qualche giorno. E perché? Perché nella larga maggioranza ci sono delle forze, vedi la Lega di Salvini, che creano problemi. Perché Salvini non vuole il lockdown generalizzato né quello del weekend”.

Quindi per la firma del Fatto Quotidiano cercare di evitare un lockdown indiscriminato, come sta provando a fare il segretario della Lega, equivale a “creare problemi”. È quasi superfluo aggiungere che la Gruber ha ovviamente annuito, lasciando intendere di condividere pienamente l’analisi di Padellaro: non a caso il suo salotto è definito da più parti di colore “rosso-spinto”…

