Francesca Verdini si laurea? Ecco il Matteo Salvini che non ti aspetti: questo gesto, in pubblico

Grande gioia in casa Verdini: Francesca Verdini, fidanzata di Matteo Salvini, si è laureata in Economia. Lo ha fatto sapere lei stessa su Instagram, pubblicando diversi scatti accompagnati da un messaggio: “Non avevo detto niente né ai miei genitori, né ai miei amici. Ma i miei amici e la mia famiglia, come in tutti momenti più belli e più difficili, erano qui con me. Sono proprio Fortunata”.

Scorrendo sul profilo della figlia di Denis Verdini, si vedono le immagini dei fiori ricevuti in regalo e poi una frase di Gandhi con una dedica. I destinatari sono la famiglia, “fari, remi e nave nel mio maremoto”; i suoi “straordinari amici” che hanno compreso “i lunghi silenzi e l’obbligata distanza”; e infine “il grande amore Matteo”. Salvini e la Verdini, rispettivamente 48 e 28 anni, stanno insieme da circa due anni. Anche sul profilo social del leader leghista è apparsa una foto per celebrare e immortalare il momento.

Salvini ha pubblicato uno scatto con la fidanzata. Entrambi sorridono e lei ha sulla testa la classica corona d’alloro. A corredo c’è il messaggio col quale il leader della Lega si congratula con Francesca: “Stamattina qualcuno è diventato dottore magistrale in Economia e direzione delle imprese”. E, alla fine della frase, una faccina che sorride e arrossisce. Migliaia i commenti dei follower della coppia, che si sono congratulati con la Verdini per il traguardo raggiunto.

