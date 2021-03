Maria Giovanna Maglie contro Enrico Letta per la gaffe sull'imperatore Claudio: "Ora che è tornato, lo tenga a mente"

21 marzo 2021 a

Un colpo bassissimo quello di Maria Giovanna Maglie ai danni di Enrico Letta. Tutto parte da una gaffe del nuovo segretario del Pd. Uno scivolone che risale al passato, ma che risulta ancora difficile da dimenticare. Nel 2019 l'ex premier se ne uscita così su Twitter: "Ho visitato e molto apprezzato all’AraPacis la mostra su Claudio primo Imperatore straniero a Roma, primo di una lunga serie. Quanto erano più lungimiranti di noi i romani, bravi a integrare e prosperare...".

Peccato però che l'imperatore avesse origini romane. E così si scatenò la polemica. Tra i primi a commentare Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia non usò mezzi termini: "Dopo Leonardo “italo-francese” un’altra distorsione storica della sinistra: “Claudio primo imperatore straniero a Roma”. Peccato fosse romano, di stirpe romana nato in Gallia (provincia romana). Possibile che la sinistra odi a tal punto nostre origini da cambiare anche la storia?". Non fu da meno il leghista Claudio Borghi : "Straniero? Stranierooo??? Guardi che il mio omonimo era della gens Claudia che era Romana da prima di Roma".

Una gaffe che la Maglie ricondivide lanciando un avvertimento al diretto interessato che, in questi giorni, si prodiga in numerose invettive contro Matteo Salvini. "Ora che è tornato per integrare - tuona su Twitter - Enrico Letta sappia che Claudio discende dalla gens Claudia, così antica da essere menzionata nell'Eneide. Figlio di Druso Maggiore,nasce a Lungdunum,colonia romana in Gallia,perché il padre comandava la campagna in Germania". Insomma, alla giornalista è bastato pochissimo per fare a pezzi la proposta dello Ius soli giunta a gran voce dal nuovo leader.

