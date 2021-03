Guido Bertolaso, spazientito con una giornalista a SkyTg24: "Fate come volete, arrivederci", e lascia il collegamento

24 marzo 2021 a

Guido Bertolaso, ospite di SkyTg24 per parlare della campagna vaccinale in Lombardia, ha deciso di lasciare bruscamente il collegamento con la giornalista Tonia Cartolano. In un primo momento, l'ex capo della Protezione civile ha spiegato: "Stiamo vaccinando 33mila persone al giorno, stiamo aspettando le previsioni delle forniture dei vaccini, ma a fine marzo saremo arrivati ben oltre le 50mila vaccinazioni al giorno, l’11 aprile arriveremo a 90mila vaccinazioni al giorno e alla fine del mese di aprile potremo vaccinare 130mila persone al giorno”. E poi, replicando a chi accusa la Lombardia di essere in ritardo rispetto alle altre Regioni sul numero di vaccini agli over 80, Bertolaso ha detto: "Oggi siamo già sopra il 16% con le doppie dosi. In Lombardia tutti gli anziani vaccinati nelle Rsa non sono inseriti nell’elenco degli over 80 che abbiamo vaccinato e quindi di fatto la Lombardia non ha indicato gli oltre 100mila anziani over 80 già vaccinati nelle Rsa".

Il consulente per il piano vaccinale contro il Covid in Lombardia, però, a un certo punto non ha gradito alcune affermazioni della giornalista in studio. "Lei mi sta dicendo che entro la fine di marzo partono le vaccinazioni per i vulnerabili in Lombardia?", ha chiesto la Cartolano. Spazientito dalle annotazioni, Bertolaso ha risposto: "Sono già iniziate quelle vaccinazioni nella Regione". Ma la giornalista ha subito controbattuto: "Dottore, io non ne ho trovata una. Ma verificheremo".

A quel punto, l'ex capo della Protezione civile ha perso la pazienza e, sbottando, ha detto: "Criticare Bertolaso ormai è diventato uno sport, fate come volete". "Ci conosciamo da troppo tempo, non è una critica. Le posso fare un'ultima domanda?", ha chiesto poi la giornalista. Ma era ormai troppo tardi. Bertolaso aveva già salutato e augurato buon lavoro, abbandonando il collegamento. Tonia Cartolano, allora, ha commentato così: "Il dottor Bertolaso ci ha lasciato, pazienza. Lo ringraziamo intanto per la disponibilità che ha dimostrato fino a questo momento nel rispondere alle nostre domande. Avremmo avuto qualche altra domanda, visto che eravamo anche nei tempi che ci aveva concesso perché sapevamo che aveva un impegno. Ma qualche altro minuto ce l'avevamo, pazienza".

