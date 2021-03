Beppe Grillo stoppa Rocco Casalino, l'indiscrezione: salta la registrazione di Uno contro tutti del Maurizio Costanzo show

25 marzo 2021 a

Rocco Casalino non andrà in tv all'Uno contro tutti del Maurizio Costanzo Show. Il portavoce dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, infatti, avrebbe dovuto registrare l'intervista il prossimo 30 marzo, con la messa in onda in seconda serata su Canale 5, il giorno seguente 31 marzo. Ma è saltata. Secondo quanto riporta il sito Tvblog.it, Casalino avrebbe dovuto anche parlare del suo libro autobiografico come ha già fatto in altre trasmissioni televisive, questa volta però il diktat di Beppe Grillo ha bloccato tutto. Anche lui.

Insomma, tutto annullato. Il comico e fondatore del Movimento 5 stelle ha infatti dato ordini precisi ai propri esponenti su come comportarsi in televisione. E soprattutto su come le trasmissioni televisive devono comportarsi con gli ospiti pentastellati. Per Grillo “non è più tollerabile che il dibattito sui temi che interessano ai cittadini venga svilito da una sorta di competizione al ribasso dove vince chi urla più forte” e “non è più accettabile che le immagini dei servizi e degli ospiti in studio vengano svilite con inquadrature spezzettate e artatamente indirizzate”.

Di più. Secondo Grillo sono “inammissibili” le continue interruzioni da parte di altri ospiti, del conduttore e della pubblicità. Quindi il fondatore del M5s è addirittura arrivato a dare indicazioni precise per le riprese: inquadrature in modalità singola, senza stacchi su altre persone presenti o sulle calzature indossate.

Ora bisogna capire se lo stop alla registrazione della puntata è definitivo o se ci sono ancora margini di trattativa per arrivare a un compromesso. In attesa di scoprirlo, il Maurizio Costanzo Show riprende la marcia con la 39esima edizione inaugurata dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Anche per lei un ‘uno contro tutti’. In questo caso non ci sono problemi di "censura".

