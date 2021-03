Mezz'ora in più, Stefano Bonaccini avverte medici e infermieri no vax: "Sta per arrivare la decisione del governo"

28 marzo 2021 a

a

a

"È scandaloso che chi deve tutelare la vita e la salute degli altri per la professione che fa scelga di non vaccinarsi e rimanga al proprio posto. Va introdotta una norma in tal senso": Stefano Bonaccini, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3, è stato molto netto su questo argomento. Secondo il governatore dell'Emilia Romagna, il personale sanitario non può permettersi di rifiutare il vaccino.

Video su questo argomento "Il governo si impegni a velocizzare i tempi di approvazione" : Vincenzo De Luca fa pressione sullo Sputnik

"Infermieri e medici siano vaccinati, altrimenti non possono stare al loro posto. Possono avere diritto a non vaccinarsi, ma in quel caso devono fare un'altra mansione. Penso stia per arrivare la decisione del governo in tal senso", ha ribadito il presidente della Conferenza delle Regioni, anticipando così una scelta importante che presto l'esecutivo potrebbe fare.

Video su questo argomento "Cattivo, negazionista: pronto all'attacco". Il raptus di Paragone: "Cosa ci nascondono sul vaccino"

Completamente d'accordo con Bonaccini il giornalista Paolo Mieli, in studio accanto all'Annunziata: "Vanno a fare un mestiere diverso. Già ci sono stati molti casi di medici o infermieri non vaccinati che sono andati in corsia e hanno infettato i pazienti", ha sottolineato. Nei giorni scorsi, infatti, sono state diverse le notizie di operatori sanitari no vax che hanno contagiato i propri pazienti, sia in ospedale che nelle Rsa. Categorico Bonaccini su questo punto: "Ci sono stati oltre 100mila morti in Italia, questi decessi sono avvenuti per i vaccini o per il Covid? Non scherziamo".

Formigoni demolisce Scanzi: dal "semplice raffreddore" al vaccino "rubato, che onestà...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.