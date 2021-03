Selvaggia Lucarelli, veleno puro contro Matteo Renzi: "Civitavecchia? Forse no"

29 marzo 2021 a

Selvaggia Lucarelli lancia una frecciata a Matteo Renzi. "A Pasqua volevo passare qualche giorno a Civitavecchia", scrive la giornalista in un post sul suo profilo Twitter, "ma visto che giustamente non si può per non far girare il virus, andrò a Ibiza. O Dubai. Mo’ vedo". La Lucarelli si riferisce a due episodi, uno riguarda il leader di Italia Viva, l'altro Maiorca dove stanno sbarcando migliaia di turisti per le festività pasquali. In particolare, con "Dubai", la Lucarelli si riferisce al fatto che il leader di Italia Viva è apparso in una foto pubblicata sui social da Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell'automobile (Fia), in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrein. Il senatore di Iv si trovava in Bahrein per assistere al Gp di Formula 1 che apre il Mondiale 2021.

"Matteo Renzi fa sapere che è abituato alle polemiche contro di lui ma che ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì (30 marzo, ndr) sarà in aula a fare il suo lavoro per intervenire sul Family Act", si legge in un comunicato diffuso dal suo ufficio stampa. "Inutile dire che i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente". Verissimo. Ma è anche vero che tutti gli italiani sono bloccati nelle proprie città e non possono spostarsi per l'emergenza coronavirus.

Tant'è. Renzi non è il solo. Infatti, stanno sbarcando nell'isola di Maiorca migliaia di turisti tedeschi mentre i cittadini spagnoli, esattamente come gli italiani, non possono spostarsi nel Paese a causa delle restrizioni anti covid. Con l’inizio delle vacanze di Pasqua, nonostante i ripetuti appelli ad evitare i viaggi, migliaia di persone sono volate dalla Germania all'isola delle Baleari, di recente tolta dalla lista delle “aree a rischio coronavirus" del Robert Koch Institute (RKI) incaricato dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia. Insomma, siamo arrivati ai furbetti del viaggi.

