Piazzapulita, Andrea Crisanti: "Non abbiamo ancora capito come uscire dal virus. Gli stop and go ci hanno massacrato"

Al momento in Italia non è possibile riaprire. Ne è convinto il virologo dell'università di Padova Andrea Crisanti che, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha spiegato: "I Paesi che hanno fatto meglio sono quelli che hanno adottato un approccio di tolleranza zero al virus. I ristoratori sarebbero contentissimi di stare in Australia o in Nuova Zelanda o a Singapore, ma lì per un solo caso sono in grado di chiudere tutto per due settimane e fare centinaia di migliaia di test. Questa è la strategia per poi aprire tutti quanti in sicurezza".

Secondo l'esperto, il problema del nostro Paese è che non ha ancora capito qual è la strada per uscire da questa situazione. Il giudizio di Crisanti su quanto fatto in Italia nei mesi scorsi è molto critico: "Questi stop and go ci hanno massacrato: capisco perfettamente la frustrazione, ma questa frustrazione è anche il risultato di una serie di scelte sciagurate. Faccio l'esempio di aprile-maggio: in quel periodo i morti si contavano sulle dita di una mano. Riaprire tutto così scelleratamente, permettere di far entrare tutte le persone in tutte le parti d'Italia e far uscire tutti quanti dal Paese è stata una disgrazia, perché abbiamo perso l'occasione di consolidare e controllare tutto quello che avevamo fatto nella prima ondata".

Ecco perché non è possibile mettere a confronto il nostro Paese con l'Inghilterra. "Nel Regno Unito lunedì si apre tutto, ma loro si sono fatti quattro mesi di lockdown e hanno vaccinato 30 milioni di persone. Non si può fare il paragone con noi", ha dichiarato il virologo. "Quindi da noi non è possibile riaprire i ristoranti al momento?", ha chiesto il conduttore. "No, a meno che non si dice che vanno al ristorante solo i vaccinati e solo quelli con un tampone negativo", ha replicato Crisanti.

