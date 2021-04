Non è l'Arena, Alessia Morani sproloquia su prestiti e soldi? "Venti minuti di inutilità", il banchiere la fa a pezzi: rissa da Giletti

12 aprile 2021 a

Scontro totale a Non è l'arena, condotta da Massimo Giletti su La7, nella puntata di domenica 11 aprile, tra Giuseppe Ghisolfi e Alessia Morani. In studio si parla della crisi dovuta alla pandemia che ha colpito soprattutto i ristoratori e i commercianti. "Le banche fanno le banche", ricorda il dirigente bancario. "Ha detto che lo Stato può fare debito a iosa, e le banche no? Siamo seri... ", ribatte la piddina. Ma Ghisolfi la massacra: "Le banche danno il denaro a chi è in grado di restituirlo". La Morani lo interrompe: "Lei ha detto che lo Stato può fare debito. Anche lo Stato può fallire non solo le banche". "Mi lasci parlare che ha palato venti minuti inutilmente" attacca lui. "Non sa di cosa parla".

Quindi Ghisolfi le spiega che "le banche sono imprese e non opere pie e danno prestiti a coloro che possono restiruirli altrimenti devono tutelare i clienti, non possono andare in sofferenza, non so se lei sa cosa voglia dire", la umilia ancora. E a questo punto deve intervenire il conduttore Giletti che ferma lo scontro tra i due mandando in onda la pubblicità.

Ma la Morani durante la puntata di Non è l'arena è stata attaccata anche dai ristoratori, rappresentati nella trasmissione da Antonio Alfieri: "Io ho tre locali chiusi e mi è arrivata la Tari da pagare". Quindi Giletti sbotta: "Il governo dopo un anno cosa fa?". E Alfieri continua, rispondendo ad Alessia Morani: "Sta scoppiando una guerra sociale, non so se la Morani che mi fa la predica se ne rende conto". Lei prova a difendersi: "Noi siamo dalla sua parte". Ma il ristoratore insiste: "Noi siamo disperati non ce la facciamo più".

