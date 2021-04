Maria Elena Boschi, il fidanzato Giulio Berruti vaccinato. Ed è subito polemica: "Non è troppo giovane?"

12 aprile 2021 a

a

a

Ha già fatto la prima dose del vaccino di AstraZeneca Giulio Berruti, il fidanzato 36enne di Maria Elena Boschi. Lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram, pubblicando una sua foto al momento dell’iniezione con il pollice in su in segno di soddisfazione. A corredo questa didascalia: “Prima dose fatta, vaccinatevi senza paura”. Berruti è un attore, noto per aver recitato in diverse fiction televisive.

In molti, però, si sono chiesti come mai Berruti si sia già vaccinato nonostante la giovane età. E non sono mancate le polemiche, visti i numerosi anziani ancora in attesa della loro dose in Italia. “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai. Italia è un paese di medici e vecchi”, ha commentato una follower dell’attore sotto al suo post. Ai commenti contro di lui Berruti non ha risposto direttamente.

Al suo posto hanno replicato alcuni fan, che hanno fatto riferimento alla sua laurea e specializzazione in ortodonzia (Berruti non è solo un attore), ma anche alla malattia di cui parlò qualche tempo fa. “È un odontoiatra, credo sia normale”, ha scritto qualcuno; mentre qualcun altro ha ricordato la forma di fibromialgia che potrebbe averlo fatto inserire di diritto nella categoria di chi può ricevere il vaccino prima di altri. A chi gli ha chiesto di eventuali reazioni dopo il vaccino, invece, il giovane attore ha risposto: “Tutto bene, solo lievi sintomi influenzali per ora, nulla di non sopportabile”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.