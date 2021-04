Olivia Paladino, il suo hotel è chiuso? Non proprio, la bomba di Signorini: ecco come dribbla le restrizioni

14 aprile 2021 a

Mentre il suo compagno Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio, si prepara a tornare sulla scena politica come leader del Movimento 5 stelle, Olivia Paladino, riporta il sito Dagospia nelle sue Chicche di gossip, "trova un modo alternativo per lavorare", si legge. "Il suo Hotel Plaza è chiuso? Nell’attesa di riaprire ristoranti e terrazze", Olivia Paladino lo ha affittato come set per girare lo spot della Barilla che celebra, con Claudio Santamaria protagonista, la pasta alla carbonara". Una bella mossa.

Solo qualche giorno fa l'ex premier Conte era stato immortalato mentre faceva jogging, a sorpresa, con la fidanzata Olivia Paladino: nelle ultime settimane, infatti, sembrava che la coppia si fosse allontanata e che tra i due fosse in corso una vera e propria crisi. Ma con questa corsa insieme sembrano venir messe a tacere queste voci maligne.

Conte, da parte sua, da quando ha lasciato Palazzo Chigi, non ha comunque lasciato la politica. Anzi. L'avvocato del popolo, da sempre molto ambizioso, non sarebbe mai tornato a fare il suo mestiere precedente. Vuole restare e fare politica alla guida dei pentastellati.

E in privato, si rilassa con un po’ di sano allenamento. Pare che le cose con la compagna Olivia Paladino vadano decisamente meglio, appunto. Forse le nuvole di una crisi profonda sono state spazzate via. Conte infatti era tornato nel suo vecchio appartamento, quello in cui ha abitato prima di andare a vivere con Olivia. Poi finalmente questi scatti che li ritraggono a fare footing insieme a Tor di Quinto che scacciano ogni dubbio. Tra l’ex presidente del Consiglio e la manager del Grand Hotel Plaza sembra essere tornato il sereno.

