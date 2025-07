Calhanoglu, bordata a Lautaro: "Rispetto a senso unico?", Inter nel caos

Un polverone infinito in casa Inter, scoppiato dopo il k.o. di lunedì sera contro il Fluminense per 2-0 con le parole di Lautaro Martinez contro Hakan Calhanoglu: “Ho visto cose che non mi sono piaciute — ha detto l’argentino — Chi non vuole restare all'Inter, vada via". Il riferimento è alla vicenda che vede al centro il turco ex Milan, che ha voglia di tornare in patria, al Galatasaray. Alle parole di Lautaro si era aggiunto anche il presidente Giuseppe Marotta: “Se Hakan vuole andare via nessun problema, ci metteremo d’accordo, le porte sono spalancate”. Frasi che non sono passate inosservate e che hanno scatenato una vera e propria polemica a parole.

Nella mattinata di martedì, infatti, la replica di Calhanoglu non si è fatta attendere, con un comunicato pubblicato direttamente sui suoi social. Quelle di Lautaro sono "parole che dividono e non uniscono — si legge nella nota —. La storia ricorderà chi è rimasto in piedi e non chi ha alzato la voce. Il futuro? Vedremo. Mai detto di non essere felice qui, mai tradito questa maglia”. Dopo l'infortunio subito in finale di Champions “abbiamo deciso di partire comunque per gli Stati Uniti — ha aggiunto il centrocampista —. Essere lì, anche senza scendere in campo, per me è stato importante. Volevo stare vicino al gruppo, dare il mio supporto. Purtroppo durante un allenamento negli Stati Uniti, ho riportato un altro infortunio in una zona diversa. La diagnosi è stata chiara: uno strappo muscolare. Per questo non ho potuto giocare. Non c'è altro. Nessun retroscena”.