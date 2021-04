16 aprile 2021 a

Alessio Gentile cavalca la scena dell’arte, con la sua personale visione e introspezione, che lo portano a intraprendere il percorso dell’Art Dark.

L’artista ci racconta dal suo atelier svizzero il suo percorso. Non solo, le opere di Alessio Gentile sono sempre più ricercate da collezionisti e personaggi del mondo dello spettacolo, che investono nelle sue sculture materiche.

Nell’ultimo anno, l’arte nonostante la pandemia, continua a essere una delle forme d’investimento per molti, che apprezzando le opere incentivano il talento degli artisti. Tra questi spicca sempre di più l’Art Dark di Alessio Gentile.

“Più che una definizione è un percorso, un viaggio introspettivo e d’esplorazione del mio lato oscuro, che riesco a inserire nelle mie opere”-ha sottolineato Gentile-“c’è un filo conduttore in tutte le mie sculture, un tema sempre ricorrente che rappresenta quello che sento, sono e nel corso degli anni mi ha aiutato a conoscermi meglio. Nella mia creatività c’è il caos e quella ricerca di volerlo mettere costantemente in ordine”.

Gli elementi caratterizzanti la sua arte sono il teschio, l’oro e il nero, il primo racchiude in sè quelli che sono i suoi demoni e nel contesto finale dell’opera, funge da elemento che esorcizza le sue paure. Non solo, crea quella tensione e provocazione a chi si sofferma a guardare e analizzare la scultura.

Dove e come hai maturato la tua tecnica di scultura materica?

“In principio sono partito dal disegno, quello che adotto nella realizzazione dei tatuaggi, ma mancava qualcosa non era perfettamente quello che volevo. Poi, ho iniziato ad allargare i confini inserendo elementi e materiali, soprattutto cercandoli.

Cerco i materiali ovunque.Qualche giorno fa sono stato in un negozio second hand e in un angolo ho trovato una busta piena di chiavi. Non so quando arriverà il momento di inserirle in un’opera, ma l’idea di averla e poterle dare un ruolo in una scultura mi affascina e, poi, non è detto che la completi. Ci sono alcune opere che ho completato e guardandole bene non sono ancora finite, manca qualcosa, quando arriva l’elemento chiave lo inserisco. Ecco, solo successivamente saranno pronte per essere esposte o vendute”.

Come riesci a conciliare l’attività di tatuatore e d’artista?

“È come i binari del treno: su uno di giorno viaggia Alessio tatuatore e, spesso di notte, l’artista. Quando ho un’intuizione, ho bisogno di realizzarla è un’esigenza che non posso far attendere. Quindi, mi capita di passare intere notti a lavorare nell’atelier senza sosta, fino a quando raggiungo il risultato”.

Qual è l’opera cui sei affezionato?

“Red Sacred, è un sarcofago con interno rosso nel quale è imprigionato un cuore trafitto da spilli, e sopra passano catene d’oro. In particolare, il cuore è rosso, pieno delle mie esperienze fatte e ogni singola catena è un’esperienza da quando ho iniziato il mio percorso, la mia evoluzione. Quest’opera è quella parte della mia storia, creatività in continua evoluzione e allo stesso tempo racconta come dall’avere poco, sono arrivato a possedere molto e nonostante tutto qualcosa manca sempre. La libertà, per me resta una necessità, che esprimo e imprimo sulla pelle. Spesso ricevo ordini su commissione, da clienti che chiedono la realizzazione di una determinata opera o di realizzare un tattoo in un altro stile che non è il mio. La mia risposta è e sarà sempre no.

Creare è la massima forma di libertà, esprimere se stessi attraverso un’opera, è dare un contributo alla società. Chi sceglie di comprare e avere una mia scultura, desidera avere una parte di me. In particolare, per me l’arte è una necessità, non posso farne a meno”.



Biografia dell’artista.

Alessio Gentile, è nato a Petronà, un piccolo comune a ridosso della Sila, il 10 giungo 1977.

Fin da piccolo dimostra interesse per tutto ciò che è arte. È un pittore disegnatore autodidatta e appassionato dai fumetti giapponesi, incrocia a 16 anni l'arte del tatuaggio. Poi, un’amica gli ha tatuato un piccolo Ying Yang, nel modo tradizionale, quello vero crudo fatto con ago filo e China da disegno e da qui è iniziata la sua avventura che lo ha portato tra alti e bassi a continuare questo suo percorso, tra il lavoro di cuoco e la passione per i tatuaggi.

Da sempre, è un’anima non compresa fino in fondo, molto combattuto tra le sue idee e passioni non viste di buon occhio in Calabria.

A ridosso degli anni 90, lascia la sua terra e si sposta a soli 19 anni a Edimburgo in Scozia. Non solo, inizia a spostarsi per l'Europa, fino a fermarsi e aprire il suo primo studio in Svizzera, dove conoscerà le persone che ancora oggi fanno parte della sua vita.

Oggi, tantissimi artisti collaborano come special guest, con gli studi “Or Noir Tattoo Gallery”.

Tra loro segnaliamo: Murran Billy artista fiorentino icona immortale del tatuaggio black and Grey, Valentina Riabova, artista Russa di fama mondiale, Dave Paulo artista portoghese contemporaneo, Tofi Artista polacco unico nel suo stile, Marta Make tatuatori e scultrice, Macko Antonio Todisco Icona del tatuaggio mondiale, il Web grandissimo artista di strada.



