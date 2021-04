Non è l'arena, Massimo Giletti a Speranza: "Quando si va nei Palazzi si perde la propria storia. Continua a non rispondere"

18 aprile 2021 a

Massimo Giletti inchioda il ministro Roberto Speranza a Non è l'Arena, su La7, nella puntata del 18 aprile. In studio si parla del caso Zambon e dell'Oms e il conduttore, che da tempo cerca di parlare con il ministro della Salute per avere delle risposte lo attacca: "Quando si va nei Palazzi si perde la propria storia, il proprio modo di essere. Cosa sta facendo? Continua a non risponder. Questa è la verità".

Francesco Zambon, ex funzionario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e autore del dossier pubblicato per 24 ore e poi fatto ritirare dall'Organizzazione mondiale della Sanità, da Giletti ha detto di non aver ricevuto alcuna telefonata da parte di Speranza. Zambon peraltro ha detto che secondo lui "l'Oms non dirà mai la verità sull'origine del virus, non ha potere investigativo, non ha potere sanzionatorio. E' impossibile che lo faccia".

E ancora, spiega Zambon: "E' necessario avere più informazioni per valutare varie opzioni, che sono quattro: la prima è il passaggio dal pipistrello all'uomo, la seconda prende in considerazione un ospite intermedio, la terza l'arrivo in Cina attraverso cibi congelati e l'ultima, quella meno plausibile secondo la Cina, l'incidente in laboratorio. Questa è una ipotesi che rimane in campo".

