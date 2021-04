Rita Dalla Chiesa, "una madre che non merita di esserlo": la rabbia contro la donna che lascia morire di cancro sua figlia

24 aprile 2021 a

Una storia orribile, straziante. A tratti anche inspiegabile. La storia è quella di Daniela Molinari, una donna che oggi a 47 anni e fu abbandonata dalla madre quando era in fasce. Ma, soprattutto, oggi è malata di cancro. Potrebbe essere curata, ma per farlo ha bisogno del dna della madre. La quale però rifiuta di aiutare la figlia. Una storia assurda, rilanciata dal Corriere della Sera e a cui anche Libero oggi, sabato 24 aprile, ha dedicato una pagina, in un articolo a firma di Renato Farina.

E questa pagina è stata rilanciata su Twitter da Rita Dalla Chiesa, la quale ha aggiunto un durissimo commento su questa vicenda. Un durissimo commento tutto dedicato alla mdre che rifiuta di salvare sua figlia: "Non è vero che le mamme sono tutte belle e buone e con il cuore grande. Questa è una mamma che non merita di esserlo", taglia corto picchiando durissimo Rita Dalla Chiesa. Difficile, onestamente, darle torto.

La madre di Daniela è stata rintracciata tramite la procura per i Minori di Milano. Ma, contattata telefonicamente, ha negato il suo aiuto perché ha detto che il periodo in cui nacque la figlia che abbandonò per lei fu troppo doloroso. Daniela Molinari ovviamente non riesce a darsi pace, anche perché per salvare la vita sarebbe bastato un prelievo nel più totale anonimato. Ma poiché la madre che, nei fatti, sembra voler la more della figlia viene considerata assolutamente in grado di intendere e di volere, non si può fare nulla.

Toccanti le parole di Daniela Molinari rivolte alla madre: "Da quando ero bambina ti ho sempre difesa dicendo che ti ero comunque grata perché avevi fatto la scelta di donarmi la vita. Ma ora mi hai spiazzata emotivamente, mi stai togliendo consapevolmente e lucidamente la stessa vita che avevi allora deciso di donarmi. Spero ancora che tu possa ripensare alla tua decisione, il Tribunale è pronto comunque in caso ad aiutarti", conclude.

