Marco Travaglio, crisi di nervi sul Fatto quotidiano: "State scherzando o fate sul serio?", disastro in redazione

Crisi di nervi di Marco Travaglio sulla prima pagina del Fatto quotidiano. "Letta dice che si trova meglio coi forzisti che con gli alleati e sogna la maggioranza Ursula. B. punta al Quirinale coi voti del Pd. Ma state scherzando o fate sul serio?", recita il distichetto in testa alla prima pagina, sitentizzando una giornata da "emozioni forti" in redazione.



"Stanno impazzendo", titola il direttore. Che attacca: "Salvini inneggia a Draghi mentre Lega&Forza Italia scappano sulle chiusure". E ancora, scrive all'interno della foto in cui si vede il presidente del Consiglio Draghi, con dietro Salvini e Silvio Berlusconi: "Fratelli coltelli. La Meloni manda in tilt gli alleati. Il leghista finge di aver vinto sugli orari serali. Maggioranza a pezzi, oggi si ricomincia con la sfiducia a Speranza". Insomma, una serie di frasi-slogan per sostenere che questo è un governo di pazzi. Governo che come si sa non è gradito al direttore del Fatto quotidiano che da mesi ormai rimpiange il suo amato Giuseppe Conte. E che ora, rosica.

Sempre sul Fatto, qualche pagina più avanti si commenta la notizia riferita da Paolo Mieli secondo la quale non è così campata in aria l'ipotesi di Silvio Berlusconi al Quirinale come successore di Sergio Mattarella. "L'ipotesi appare fantascienza pura. L'unico a crederci è il diretto interessato. Il quale, raccontano fonti azzurre, ci spera con una certa convinzione ed è anche per questo che sta tentando di allontanare il più possibile la sentenza sul Ruby-ter grazie al suo ricovero al San Raffaele". E ancora, si legge nell'articolo ravvisando un certo livore: "L'ipotesi è comunque da scartare non solo perché, quando se ne accenna, non si trova nemmeno un dem che la confermi ("Berlusconi al Colle con i nostri voti non ci andrà mai", dicono), ma di mezzo ci sono pure i 5 Stelle. Che, pur tra le mille difficoltà di queste ore, mai e poi mai potrebbero appoggiare Berlusconi al Colle".

Vedremo cosa succederà e quali accordi troveranno i partiti della maggioranza per la partita del Quirinale. Come ha sottolineato Paolo Mieli Pd e Forza Italia in questo momento vanno molto d'accordo. Lo ha confermato anche il segretario dem Enrico Letta: "I nostri ministri vanno molto d'accordo". Raggiungeranno un'intesa anche sul presidente della Repubblica?

