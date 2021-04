Michele Santoro, sfregio alla Rai: torna in tv? Quell'invito arrivato dopo le ospitate su La7

29 aprile 2021 a

Dopo Lilli Gruber è la volta di Enrico Mentana. Michele Santoro è stato infatti al suo fianco durante lo speciale del Tg di La7 in onda mercoledì 28 aprile. Un ritorno in tv quello del conduttore, dopo lo strappo con la Rai. La serata evento, alla quale ha preso parte anche Andrea Purgatori, si intitola Speciale Mafia, la ricerca della verità. Ed è stata proprio in quell'occasione che Mentana ha fatto capire che le porte della Rete di Cairo sono aperte per Santoro: "A Michele Santoro dico che questa è casa tua e quella è la tua poltrona, non come ospite". Poi la rievocazione del direttore del Tg, che ha riportato alla memoria un episodio di ben sedici anni fa: "Tu una volta andasti ospite in una fortunatissima trasmissione di Celentano. Non potevi parlare da tempo perché eri stato cacciato dalla Rai. Adriano ti diede il suo microfono e ti disse: ‘adesso puoi dire tutto quello che vuoi’. Tu gli rispondesti: ‘no, quello è il tuo microfono, io voglio il mio microfono’. Ecco qui c’è il tuo microfono che ti aspetta".

Lo stesso Santoro non ha negato la nostalgia per la tv. Ospite di Otto e Mezzo il giornalista ha ammesso: "Ovvio che mi manca, è il mio lavoro. Mi sento ancora capace di fornire qualche contributo, ma evidentemente un personaggio come sono io, in una situazione dove il conformismo si estende ovunque come una cortina di fumo, è un po’ difficile. Delle cose le avrei da dire anche oggi".

Infine l'attacco tutt'altro che velato alla Rai: "Quando c'ero io, era di gran lunga la più forte sul piano dell'approfondimento. Andavamo in onda io, Gad Lerner, Minoli e Bruno Vespa in seconda serata e facevamo il 70% di share della serata. Hanno smantellato tutto e adesso fanno programmi che fanno l'1% e nemmeno si pongono più il problema".

