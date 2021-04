Lapo Elkann, la foto di questa Panda? Raptus: "Che tristezza, rispettate l'Italia", il video che fa sbroccare il rampollo

29 aprile 2021 a

La Panda è la Panda e nessuno può toccarla. Lapo Elkann, sconvolto dallo spot della Hyundai Kona N nel quale si vede l'iconica auto della Fiat utilizzata per la consegna di pizze che resta in panne, ha lanciato una campagna social con tanto di hashtag #IoSonoPanda per difendere la macchina storica tanto amata dagli italiani.

La campagna pro Panda è iniziata mercoledì 28 aprile quando il rampollo di casa Agnelli, che da tempo si batte a favore del made in Italy e soprattutto “toccato nel vivo”, riporta la Stampa, ha postato uno screenshot dello spot della casa coreana in cui scrive che "gli amici di Hyundai nella nuova pubblicità mostrano una Panda per la consegna della pizza che va in fumo".

"Amici alla Panda esce del fumo solo per iniziare il decollo verticale". Quindi il commento amarissimo: "È triste nel 2021 vedere l’uso in pubblicità di scarso gusto. No ironia sull’Italia e sulle sue eccellenze come la pizza e la Panda, cara Hyundai (e qui è scattato il tag) rispetta il nostro Paese, i nostri valori e la nostra cultura".

Un tweet a cui sono seguiti una marea di commenti e di altrettanti tweet in cui si condividono foto del mitico Pandino tanto che l’hashtag #IoSonoPanda è salito presto al secondo posto nella classifica dei trend topic, secondo solo a #Babilonia (videoclip della “hit” di Stefania Orlando).

La “chiamata alle armi” continua. Oggi 29 aprile Lapo Elkann ha rilanciato: "#IoSonoPanda non è un hashtag solo per il Pandino, ma è un modo per affermare, come giustamente fanno anche altrove, che non si ridicolizza la cultura di un Paese. La Panda in fumo, la pizza scadente… mancava solo il pizzaiolo di nome Tony". E ancora: "Dobbiamo portare rispetto a tutte le culture, ma dobbiamo più spesso pretendere rispetto per la nostra cultura. Anche perché la Panda porta in giro milioni di italiani ovunque e la pizza è amata da centinaia di milioni di persone nel mondo". Capito?

