Bruno Vespa, impensabile cambio di vita: non solo conduzione, cosa ha deciso di fare

09 maggio 2021 a

a

a

Bruno Vespa, dopo la passione per i vini, entra anche nel mondo della ristorazione. Il conduttore di Porta a Porta ha deciso di aprire un ristorante a Manduria,in Puglia, laddove ha ristrutturato una vecchia masseria per poi produrci un vino bianco di qualità: il “Donna Augusta 2019”, dedicato alla moglie Augusta Iannini, che dopo 35 anni da magistrato e 8 al vertice dell’autorità del garante per la privacy, ha deciso di occuparsi a tempo pieno della Masseria Li Reni e curare l’azienda di famiglia: la ”Vespa Vignaioli per passione”, che coinvolge anche i figli Alessandro e Federico Vespa.

"Se la Lega lasciasse il governo...". Bruno Vespa, scenario clamoroso: indiscrezioni su Forza Italia, bomba su Draghi

Il ristorante si chiamerà Santa Chiara a Li Reni perché si avvarrà di tutto lo staff di chef del Santa Chiara di Turi (Bari) “Il ristorante aprirà alla fine di maggio - dice lo stesso Bruno Vespa al Corriere -. Non è una sfida semplice, soprattutto in questo periodo, ma siamo sicuri della professionalità della nuova squadra. La lista dei vini sarà all’altezza: 100 etichette di tutte le regioni italiane, assieme a una selezione di Champagne”.

"Un centro di potere, sempre più influente". Bruno Vespa, l'esplosiva verità sul Quirinale (fino a Sergio Mattarella)

E che Vespa sia un buongustaio in fatto di bellezza lo rivela anche quando mesi fa in occasione del suo libro dedicato alle donne, Bellissime! Le donne dei sogni italiani, dagli anni ’50 a oggi, parlò di Belen: "Quando l'ho ospitata a Porta a Porta mi sono reso conto che la sua presenza avrebbe riempito lo studio anche se fosse rimasta zitta dal primo all’ultimo minuto. Questo non ha influito sulla mia conduzione. Però è stato sufficiente a ricordarmi che la bellezza può essere anche usata come un’arma di potere. Basta pensare a cosa ne fece Cleopatra". Un paragone che deve aver fatto molto piacere alla showgirl argentina.

Video su questo argomento Morte Franco Marini, Vespa: “Sarebbe stato un bravo Presidente della Repubblica”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.