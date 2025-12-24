Barbara Berlusconi, il dramma della depressione: "Non era colpa mia"

Barbara Berlusconi si racconta in un’intervista al Corriere della Sera, parlando apertamente della depressione che ha segnato una fase importante della sua vita e del percorso di ricostruzione personale che oggi la vede impegnata lontano dalla politica e concentrata su un nuovo progetto filantropico. Un'intervista intima, profonda, quella pubblicata sul Corsera di mercoledì 24 dicembre.

“Ho attraversato momenti difficili. Dieci anni fa è cominciata una depressione impegnativa, durata a lungo”. Un malessere profondo, che l’ha accompagnata mentre cercava di tenere insieme responsabilità familiari, aspettative esterne e un’identità personale ancora in trasformazione. “Poi ho iniziato a osservare le mie abitudini, il mio modo di essere, e ho deciso di approfondire per comprendere da dove venisse questa fatica profonda”.

La svolta arriva con una diagnosi che cambia lo sguardo su se stessa. “Non era dunque una mia colpa, non era mancanza di volontà… Ho solo una struttura mentale diversa dove tempo, organizzazione e concentrazione funzionano in un altro modo”. La scoperta dell’ADHD, la patologia che la affligge, diventa così una chiave di lettura per rileggere il passato e alleggerire il peso del giudizio.

Nel presente, Barbara Berlusconi chiarisce anche il suo futuro pubblico: “Io in politica? Non lo farò.” Nessuna eredità da raccogliere in quel campo, ma una ripartenza attraverso l’impegno sociale. “Riparto con la fondazione”, spiega, riferendosi al progetto che porta il suo nome e che si concentra su educazione, cultura e sostegno a ragazzi con difficoltà di apprendimento.