Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Barbara Berlusconi, il dramma della depressione: "Non era colpa mia"

mercoledì 24 dicembre 2025
Barbara Berlusconi, il dramma della depressione: "Non era colpa mia"

1' di lettura

Barbara Berlusconi si racconta in un’intervista al Corriere della Sera, parlando apertamente della depressione che ha segnato una fase importante della sua vita e del percorso di ricostruzione personale che oggi la vede impegnata lontano dalla politica e concentrata su un nuovo progetto filantropico. Un'intervista intima, profonda, quella pubblicata sul Corsera di mercoledì 24 dicembre.

“Ho attraversato momenti difficili. Dieci anni fa è cominciata una depressione impegnativa, durata a lungo”. Un malessere profondo, che l’ha accompagnata mentre cercava di tenere insieme responsabilità familiari, aspettative esterne e un’identità personale ancora in trasformazione. “Poi ho iniziato a osservare le mie abitudini, il mio modo di essere, e ho deciso di approfondire per comprendere da dove venisse questa fatica profonda”.

La svolta arriva con una diagnosi che cambia lo sguardo su se stessa. “Non era dunque una mia colpa, non era mancanza di volontà… Ho solo una struttura mentale diversa dove tempo, organizzazione e concentrazione funzionano in un altro modo”. La scoperta dell’ADHD, la patologia che la affligge, diventa così una chiave di lettura per rileggere il passato e alleggerire il peso del giudizio.

Nel presente, Barbara Berlusconi chiarisce anche il suo futuro pubblico: “Io in politica? Non lo farò.” Nessuna eredità da raccogliere in quel campo, ma una ripartenza attraverso l’impegno sociale. “Riparto con la fondazione”, spiega, riferendosi al progetto che porta il suo nome e che si concentra su educazione, cultura e sostegno a ragazzi con difficoltà di apprendimento.

tag
barbara berlusconi

Fondazione Scala Barbara Berlusconi, una poltronissima: "Scelta da Regione Lombardia"

Corsi e ricorsi Barbara Berlusconi al Tg1: "Come mio padre, giustizia a orologeria". Parole pesantissime su Meloni

riforma Barbara Berlusconi esulta dopo il sì alla separazione delle carriere: "È solo il primo passo"

ti potrebbero interessare

Stipendi da fame? La Cgil inizi a risarcire tutti i lavoratori con i suoi contratti

Stipendi da fame? La Cgil inizi a risarcire tutti i lavoratori con i suoi contratti

Sandro Iacometti
Vittorio Sgarbi, la perizia prima del matrimonio: cambia tutto?

Vittorio Sgarbi, la perizia prima del matrimonio: cambia tutto?

Giovanni Masotti, la morte improvvisa: il lutto per la Rai e per il giornalismo italiano

Giovanni Masotti, la morte improvvisa: il lutto per la Rai e per il giornalismo italiano

Leone XIV, clamoroso: cosa studia sullo smartphone

Leone XIV, clamoroso: cosa studia sullo smartphone

Caterina Maniaci