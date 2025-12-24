Angelo Bonelli in grossi guai: tessere dei Verdi, cosa sta emergendo

Quel pasticciaccio brutto delle tessere dei Verdi a Bologna. Non ci troviamo a metà tra un romanzo di Carlo Emilio Gadda e una canzone indie di Calcutta, ma siamo nel bel mezzo della battaglia tra Angelo Bonelli e i suoi accoliti nel capoluogo emiliano. Succede che l’ala bonelliana di Avs in città ha visto il proprio numero di tessere decollare dal 2024 al 2025. Nel comune di San Petronio e provincia 12 mesi fa i tesserati erano 88, mentre lo scorso 30 novembre - prima data di chiusura della campagna di tesseramento per l’anno in corso - il numero ha visto una lieve impennata.

Esattamente 25 sottoscrizioni in più per un totale di 113. Ma durante la decina di giorni di proroga, per la campagna tesseramenti 2025, il dato è salito fino in cielo. Sono arrivati, infatti, 89 nuovi iscritti giungendo a quota 202 tessere. Giubilo? Felicità? Allegria? Neanche per idea. I Verdi locali sono piuttosto adombrati e puntano il dito con il loro capo che con questi “volti nuovi” vorrebbe metterli all’angolo. La manovra sarebbe chiara e riguarderebbe i loro rapporti piuttosto gelidi con il primo cittadino felsineo, Matteo Lepore. Questo scenario ha portato i dirigenti nazionali a tentare di (ri)prendere in mano la sezione bolognese. Pugno di ferro, ma nessun cuore di velluto per Bonelli.