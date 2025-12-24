Inter, 4 colpi a gennaio: inizia l'operazione-scudetto

Un mercato da giocare con grande cautela, a gennaio, senza accelerazioni né decisioni definitive. Anche lo stop di Denzel Dumfries, costretto a un intervento alla caviglia che lo terrà fuori per circa due o tre mesi, non ha ancora portato l'Inter a rompere gli indugi su un rinforzo immediato sulla fascia destra. La dirigenza valuta il quadro complessivo, anche alla luce degli investimenti già effettuati la scorsa estate. In quel ruolo, infatti, sono stati spesi circa 25 milioni di euro per Luis Henrique, un’operazione importante che rende complesso giustificare un nuovo esborso. Il rendimento del brasiliano non ha convinto pienamente, ma non è semplice per l’area sportiva spiegare alla proprietà Oaktree la necessità di intervenire di nuovo sul mercato a distanza di pochi mesi. Anche perché, internamente, non mancano alternative: Diouf, ad esempio, ha mostrato segnali incoraggianti quando è stato chiamato in causa, guadagnando fiducia nello staff tecnico.

Resta comunque aperto il capitolo dei possibili innesti. Tra i profili monitorati con attenzione c’è Marco Palestra, esterno di 21 anni di proprietà dell’Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari. Il suo nome piace molto ad Appiano Gentile, ma la concorrenza è agguerrita: la Juventus si è già mossa e anche diversi club stranieri seguono da vicino la sua crescita. Nella lista degli osservati figurano inoltre Dodò della Fiorentina, Brooke Norton-Cuffy del Genoa e Moris Valincic della Dinamo Zagabria, soluzioni con caratteristiche diverse ma tutte ritenute compatibili con il sistema nerazzurro.