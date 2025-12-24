Libero logo
Abbiamo trasformato la Supercoppa nella Coppa Carnevale

In cambio di qualche milione abbiamo ottenuto stadi mezzi vuoti, tifosi ignari e pochi ascolti in tv
di Fabrizio Biasinmercoledì 24 dicembre 2025
2' di lettura

Cose successe a Riad, Arabia Saudita. Il Napoli ha stra-vinto la Supercoppa italiana, lo ha fatto con enorme merito dopo aver dominato semifinale (col Milan) e finale (col Bologna). E fin qui siamo allo sport nudo e crudo, ma poi c’è il resto.

Ecco il resto. 1) Lo stadio non è mai stato al completo. Ci siamo avvicinati a una specie di tutto-esaurito in Napoli-Milan, ma solo dopo il quarto d’ora di gioco, perché a Riad i tifosi si presentano quando gli pare e figuriamoci in una giornata di pioggia. 2) In finale hanno steso dei teli sugli spalti per coprire gli ampissimi vuoti: voto 10 alla strategia. 3) A un certo punto di Bologna-Inter un tifoso, inquadrato, ha festeggiato per un rigore calciato malissimo da Bastoni. E voi direte: «Evidentemente tifava Bologna». No, Inter. Ma lui esultava a prescindere. E questo perché era totalmente inconsapevole. 4) La finale tra Napoli e Bologna è stata la meno vista di sempre. Solo 4.042.000 spettatori. E questo dipende dall’assenza di “strisciate” (Milan, Juve, Inter), ovvio, ma anche dal poco appeal di una manifestazione che- nonostante l’ottima confezione targata Mediaset - ogni anno di più sembra “buttata là”. 5) Barella, accerchiato dai tifosi locali, si ferma a firmare autografi. Parte il coro degli appassionati- ma un filo confusi - sostenitori: «Ba-ri! Ba-ri!». Lui si fa una risata, in sottofondo parte il commento: «Sì, vabbé, Brindisi...». 6) Tipica vox populi fuori dallo stadio. Domanda al tifoso: «Per chi tifi?». Risposta: «Sono qui per vedere De Bruyne e Lukaku!». Amico mio, ti devo dare una brutta notizia... 7) Annunci allo stadio dati con l’IA. 8) “Olé” a caso sul possesso palla della squadra che perde. 9) Altro.

L’esperienza saudita della Supercoppa è terminata, si torna a casa con una bella manciata di milioni che schifo non fanno (11 ai vincitori), ma anche con la consapevolezza che a differenza di quello che dicono i reggenti («Andiamo all’estero per promuovere il nostro calcio!») con ’ste trasferte più che fare un piacere alla Supercoppa l’abbiamo trasformata nella Coppa Carnevale.

