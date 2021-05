Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia: "I sondaggi premiano Giorgia Meloni? Ma Matteo Salvini può ribaltarli in una mossa"

08 maggio 2021 a

“I sondaggi al momento premiano Giorgia Meloni, ma se fossi in lei li prenderei con le pinze”. Così è intervenuta Maria Giovanna Maglie nella puntata di sabato 8 maggio di Stasera Italia, la trasmissione in onda su Rete4 che nel fine settimana viene condotta da Veronica Gentili. La giornalista e opinionista riconducibile al centrodestra ha risposto a una domanda diretta sugli attuali rapporti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, descritti non propriamente idilliaci.

“Io credo che tutti hanno diritto di scegliere se stare dentro al governo o all’opposizione”, ha esordito la Maglie, che poi è arrivata dritta al punto: “La Meloni ha fatto benissimo a compiere la sua scelta, che per ora la premia nei sondaggi. E sottolineo per ora, perché abbiamo visto quanta volatilità ci sia in questo periodo nell’elettorato italiano. La Meloni deve sapere che se domani dovesse esserci qualche grosso successo dell’esecutivo, magari attribuibile anche a Salvini, allora subito si potrebbero ribaltare i sondaggi, che quindi prenderei con le pinze”.

Poi la Maglie ha espresso la sua opinione sulla scelta di Fdi di piazzarsi all’opposizione e di non seguire gli alleati di centrodestra al governo: “Io credo che sia stato un errore, se fosse entrato anche Fdi il centrodestra avrebbe potuto spingere di più. Già così ha fatto sì che non fossimo chiusi in casa fino a dopo la nostra morte. Io credo che la Meloni abbia sbagliato, però devo riconoscere che per il momento i risultati dei sondaggi la premiano”.

