Meloni, "la soluzione migliore": bomba-Dini sul Quirinale

Chi potrebbe essere il prossimo presidente della Repubblica? "Giorgia Meloni. Sarebbe la soluzione migliore": a dirlo l'ex premier Lamberto Dini in un'intervista a Il Giornale. Parlando della gestione di temi di politica estera da parte dell'attuale governo, poi, ha espresso un giudizio positivo: "La Meloni ha fatto la scelta giusta: nell'Europa e nella Nato. E ha tenuto ottimi rapporti con gli Usa. Così ha guadagnato credibilità. Il ruolo dell'Italia resterà quello di una media potenza. Però sul piano del pensiero, delle idee, della diplomazia, può dare un contributo. L'idea di usare l'articolo 5 dello Statuto della Nato per garantire copertura all'Ucraina senza farla entrare nella Nato è una idea della Meloni, ed è al centro della discussione".

Sulla guerra tra Russia e Ucraina, invece, ha detto: "Grazie all'intervento del presidente degli Stati Uniti si arriverà alla fine del conflitto. Che io non chiamo accordo di pace. Dico che sarà un armistizio". Quando gli è stato chiesto di Donald Trump, poi, lui ha risposto definendolo "imprevedibile. Ti dice una cosa poi cambia idea, sta smontando il sistema delle relazioni internazionali". Nonostante questo, ha detto che "in questa occasione sì, mi fido. Lui si è impegnato personalmente per mettere fine al conflitto. L'incontro diretto tra Zelensky e Putin era semplicemente impensabile senza l'intervento di Trump".