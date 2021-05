Immigrazione, Nicola Porro contro Roberto Saviano: "Sostituire gli italiani con i migranti? Un'idea nazista"

12 maggio 2021 a

a

a

“Il solito Roberto Saviano che ritiene l’immigrazione una necessità e una benedizione, la sua folle idea è sostituire gli italiani con i migranti”. Così Nicola Porro è andato all’attacco del noto scrittore: lo ha fatto all’interno della sua “Zuppa” quotidiana, in cui ha ripreso le recenti dichiarazioni dell’autore di Gomorra su un’emergenza che molti a sinistra fanno finta di non vedere.

Santoro antiCav? Sallusti lo asfalta: "Cos'eri tu, cos'erano le tue trasmissioni". Brutale faccia a faccia da Porro | Guarda

“Negli ultimi giorni sono sbarcate migliaia di persone sull’isola di Lampedusa, ma per loro l’emergenza non esiste”, ha esordito Porro che poi è entrato nel vivo della questione e della contestazione a Saviano: “Stando a come lo pone lui, il problema esiste, l’emergenza c’è ma non è un’emergenza-invasione, bensì un’emergenza umanitaria. Forse tutte e due, ma non si può dire? Non solo, Saviano sostiene che l’immigrazione sia una necessità, addirittura una benedizione per il nostro Paese, che non cresce più demograficamente. Vorrei che Saviano lo andasse a spiegare nelle periferie di Napoli, Roma, Torino”.

"Ventidue anni dopo". Clamoroso colpaccio di Nicola Porro, il "nemico" in casa: a Mediaset si fa la storia

Addirittura Porro ha definito una “idea nazista” quella di risolvere il problema demografico dell’Italia con l’immigrazione: “Che facciamo, prendiamo grandi navi e li facciamo arrivare tutti qua? Vi suona bene? È incredibile come non si riesca a capire che, oltre che umanitaria, l’emergenza è anche l’invasione perché non siamo in grado di accogliere così tanti migranti, senza averli scelti, così velocemente e per altro con il biglietto pagato ai trafficanti di morte”.

"La logga delle toghe è colpo di Stato". Da Porro il più devastante dei sospetti: Sansonetti, quello che nessuno osa dire

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.